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Софийският апелативен съд остави за постоянно в ареста турския бизнесмен Еюп Темиз, обвиняем за убийството на Слави Бинев, след като на закрито заседание бяха представени показанията от разпитите на четирима нови свидетели. 

Убийството на Слави Бинев

60-годишният бизнесмен и президент на Българската федерация по таекуондо беше застрелян на 24 октомври в дома си в софийския квартал "Павлово". Около час след постъпилия в 10:28 часа сигнал полицията задържа трима заподозрени с лек автомобил на 54-ия километър от автомагистрала "Тракия". Двама от тях - турски граждани и един български. Прокуратурата повдигна обвинения на единия чужденец - турския бизнесмен Еюп Темиз, чиято съпруга Ния е дъщеря на бившия главен архитект на София Стоян Янев.

На 27 октомври Софийският градски съд остави за постоянно в ареста турския предприемач, като прие, че има достатъчно доказателства, от които обосновано да се предположи, че именно Еюп Темиз умишлено е стрелял в Бинев.

53-годишният Темиз обжалва мярката си за неотклонение, а днес защитата му поиска заседанието да се проведе при закрити врата по негово желание. Темиз не желае да бъде сниман от медиите. Адвокатката му Тезгюл Лютфиева посочи след заседанието, че защитата не е била запозната с показанията на четиримата нови свидетели, които са дадени между 27 октомври и днес. Клиентът й още не е дал обяснения за убийството пред разследващите.

"Поискахме протоколите от разпитите им да бъдат предоставени, но съдът отказа. Той е длъжен при постановяването на всеки съдебен акт да се позовава на всички събрани по делото доказателства. В случая това не се случи", заяви пред журналисти Лютфиева.

Тя отказа да коментира какво е психическото състояние на клиента й с думите: "Не съм психиатър или психолог. Разследващите са длъжни да назначат тези експертизи". 

Еюп Темиз със съпругата си Ния
Еюп Темиз със съпругата си Ния Снимка: Facebook/Ния Темиз

Според прокуратурата до фаталния изстрел се стигнало след спор между обвиняемия и жертвата, свързан с общ бизнес. От доказателствата по делото става ясно, че съпругата на Еюп Темиз - Ния Темиз имала конфликт с архитект Калин Тихолов. Слави Бинев трябвало да помогне за разрешаването му като посредник.

Съпругата на арестуван за разстрела на Слави Бинев е дъщеря на бивш главен архитект на София
Виж още Съпругата на арестуван за разстрела на Слави Бинев е дъщеря на бивш главен архитект на София

Апелативният съд наложи най-тежката мярка на Темиз - задържане под стража, тъй като счете, че той може да се укрие и да извърши друго престъпление, ако е на свобода. Решението на втората инстанция е окончателно. 

Снимка: БТА

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