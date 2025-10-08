Окръжната прокуратура във Велико Търново поема разследването по делото за нанесения побой над директора на ОД на МВР - Русе старши комисар Николай Кожухаров, съобщиха от прокуратурата в старата столица.

Разследването, започнало на 4 септември, е по досъдебно производство за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда, извършени в Русе, на публично място в централната част на града.

По делото към наказателна отговорност са привлечени четири лица за хулиганство и за нанесен побой на двама души, единият от които е ст. комисар Никола Кожухаров. Трима от обвиняемите са на по 19 и един на 15 години. 

С постановление на заместник-главен прокурор от 3 октомври, на основание чл.195, ал. 5 от НПК, делото е възложено на Окръжната прокуратура във Велико Търново. Прехвърлянето е с цел да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, се посочва в съобщението.

Директорът на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров беше приет в болница след побой малко след полунощ на 4 септември при спречкване с четирима младежи след забележка за опасно шофиране в центъра на града.

На видеозапис от близка охранителна камера се вижда, че мелето започва след размяна на удари през прозореца на вратата на автомобила между Димитров и шофьора. Когато спорът на шофьорския прозорец ескалира, се намесват и останалите. От записа се вижда, че боят се случва пред очите на жена и малко дете.

След инцидента четиримата обвиняеми младежи - трима на по 19 и един на 15 години, бяха задържани. По-късно Апелативният съд във Велико Търново пусна обвиняемите под домашен арест. 19-годишния Кирил Гочев е сочен от прокуратурата за основен виновник за побоя на полицейския шеф. В край на месеца стана ясно, че най-младият от обвинените  - 15-годишният Станислав Александров, е завел дело срещу прокуратурата по Закона за отговорността на държавата, за незаконен арест в периода 5 - 13 септември.

 

