Прокуратурата приема, че кредитът е отпуснат по установената процедура и няма основание за обвинение в длъжностно присвояване

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Софийската градска прокуратура е прекратила делото за длъжностно присвояване срещу бизнесмена Румен Гайтански – Вълка, бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев и юриста Иван Георгиев, съобщи NOVA.

Разследването е за кредит от 148,5 милиона лева, отпуснат през 2019 година на фирма, свързвана с Гайтански.

Прокуратурата приема, че кредитът е отпуснат по установената процедура и няма основание за обвинение в длъжностно присвояване.

Разследването срещу Иван Георгиев продължава по обвинение за представяне на неверни сведения при получаване на кредит.

"Доколкото подбудителството по смисъла на закона предполага склоняването на точно определен извършител към точно определено деяние, а не общо повлияване върху резултата от една колективна и многостепенна процедура, разпределена между множество самостоятелни действащи органи, липсва и обективна възможност на конкретно въздействие, вменено на обвиняемия Румен Гайтански-Юнг, да бъде отнесено към формирането на волята на обвиняемия Мавродиев", се казва в постановлението, цитирано от "Капитал" и "Лекс".

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Според прокуратурата в съзнанието на банкера, който избяга в Сърбия, а след това сам поиска да бъде екстрадиран у нас, за него не е съществувала хипотеза, че фирма "Роудуей кънстракшън" няма да върне кредита, а решението за отпускането на въпросния кредит е взето от колективен орган на банката.

След екстрадирането на Стоян Мавродиев в България прокуратурата го освободи срещу гаранция от 50 000 евро.

Частичното прекратяване на делото "ББР", което говорителят на СГП Десислава Петрова потвърди за "Хоризонт", но без подробности поради липса на разрешение от наблюдаващия прокурор. То обаче все още не е влязло в сила, защото адвокатът на Мавродиев го е обжалвал пред Софийския градски съд заради несъгласие с мотивите към прокурорския акт. Емануил Йорданов обясни, че от тях не става достатъчно ясно дали прекратяването е заради липса на достатъчно данни за извършено престъпление, или заради липса на извършено престъпление. Той и Мавродиев отричат да е извършено престъпление.

Така досъдебното производство продължава само срещу бившия съдия, а сега адвокат Иван Георгиев.

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