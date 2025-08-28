"Просто видях как детето пада. Направихме опит да спасим майката, за да не скочи и тя след него", заяви капитанът на лодката Христо Раев. Съдът не измени мерките на тримата обвиняеми

Нови доказателства по случая със загиналото при парасейлинг дете в Несебър представи прокуратурата. По време на заседанието на Апелативен съд - Бургас, който трябва да определи окончателно мерките за неотклонение на тримата задържани след инцидента, към делото бяха приложени разпити на свидетели и фирмени документи, сред които контролният талон на лодката, теглила парашута, от който падна осемгодишния Иван, както и книгите за инструктажи и безопасност, предава БТА.

В ареста за постоянно остават отговорникът на водната база Петко Стефанов и морякът Камен Тенев, а с парична гаранция от 5000 лева излиза капитанът на лодката Христо Раев, който за първи път говори пред журналисти. В Съдебната палата защитата на тримата настоя за по-леки мерки, като всеки прехвърляше вината на другите двама. Заседанието продължи почти 2 часа.

"Работя в тази фирма от седем-осем години и досега проблеми с техниката не сме имали. Когато капитанът каже - трябва да вържеш ново въже, то се купува. Когато каже - трябва нов парашут, още на следващия ден той се купува", каза пред журналисти в кулоарите на съда капитанът на лодката Христо Раев - един от тримата обвиняеми, който беше пуснат от ареста срещу парична гаранция от пет хиляди лева с определение на Окръжния съд в Бургас.

По думите на Раев през това лято атракционът не е работил две или три седмици, тъй като е счетено, че е опасен за клиентите. Раев каза още, че коланите, които се използват за парасейлинга, се сменят редовно, но самият той няма ангажимент да ги връзва на клиентите.

"Просто видях как детето пада. Направихме опит да спасим майката, за да не скочи и тя след него", заяви пред журналисти Христо Раев. Запитан кой е вързал коланите на детето, той обясни, че това е работа на моряка. "Аз нямам времето да ги видя. Правя 5-6 други неща", допълни Раев, цитиран от NOVA.

"Аз не считам, че Петко Стефанов е човекът, който следва да понесе цялата отговорност по този случай и въобще да понесе каквато и да било отговорност. Но това е мнение на мен в качество ми на негов защитник.Това мога да ви кажа към настоящия момент", заяви адвокат Благой Потеров. "Абсолютно не е прикривал никакви документи. Той няма как да прикрива документите, тъй като управителят на дружеството съхранява документите", допълни Потеров.

Петър Димитров, адвокат на Камен Тенев, заяви, че неговият подзащитен е най-невинен. "По силата на посочените нормативни актове, той не носи отговорност. Те задължават отговорника на групата и капитана, но не и него. Той може да носи отговорност за обикновена непредпазливост", каза адвокат Димитров.

На този етап обвиняеми по делото за инцидента са и отговорникът за атракциона Петко Стефанов, и морякът Камен Тенев, които обжалват постоянния си арест и искат по-лека мярка. Самият Раев също обжалва паричната си гаранция. Пред апелативните магистрати той настоява за намаляване на размера ѝ или по-лека мярка.

Апелативният съд в Бургас потвърди постоянния арест на Стефанов и Тенев, както и паричната гаранция в размер на пет хиляди лева, наложена на Раев.

Определението на съда е окончателно.

