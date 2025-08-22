1795 Снимка: Фейсбук страницата на Георги Илиев

Мъжът, който вчера удари три паркирали коли и изпочупи с колата си детска площадка в София, преди това залял с бензин жена и се заканил да я убие.

Днес на 55-годишния обвиняем беше постановена най-тежката мярка - "задържане под стража", реши Софийският районен съд. Състав на съда се съгласи с доводите на наблюдаващия прокурор, че А.Т. може да се укрие или да извърши друго престъпление, съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

По-рано днес от обвинението поискаха от съда да остави в ареста мъжа, който е обвинен, че на 20 август около 22:00 ч. в ж.к. "Христо Смирненски" в София се заканил с убийство на П.О., като я полял с неустановена течност, след което ѝ казал: "Ей сега ще те запаля" и извадил запалка. Жената избягала, а обвиняемият тръгнал след нея с товарен автомобил "Фолксваген". Докато шофирал, ударил три паркирали коли и детска площадка.

Пристигналите на място полицаи му направили тест с дрегер, който отчел, че е шофирал с 2,72 промила алкохол в кръвта. А.Т. дал и кръвна проба, която показала, че е управлявал автомобила с концентрация на алкохол в кръвта 2,38 на хиляда.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд, допълва БТА.

За случая съобщи кметът на район "Слатина" Георги Илиев в профила си във Фейсбук вчера. Той обясни, че лек автомобил се е "врязал" в детската площадка в столичния квартал "Христо Смирненски" около 22:30 часа на 20 август. След полицейско преследване и нанесени поражения по три други превозни средства, автомобил "VW Transporter" се е врязал в детската площадка, написа Илиев.

Същия ден от Софийската районна прокуратура повдигнаха обвинения на шофьора.

