ВАС отмени решението на Съдийската колегия на ВСС, с което Янко Ангелов беше определен за временно изпълняващ длъжността

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Върховният административен съд (ВАС) отмени решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което Янко Ангелов беше определен за изпълняващ функциите председател на Административен съд - Пловдив. Жалбата беше подадена от министъра на правосъдието Николай Найденов, съобщиха от Министерството на правосъдието. Решението на съда е окончателно.

Става въпрос за решение № 11675 от 17 ноември 2026 г. по административно дело № 7475/2026 г., разгледано от Трето отделение на ВАС. Делото е образувано по жалба срещу решението по т. 39 от протокола на Съдийската колегия от 7 юли 2026 г.

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Според правосъдното министерство съдът е приел, че при определянето на временния ръководител министърът е бил лишен от предвиденото в Закона за съдебната власт правомощие да предложи кандидат за изпълняващ функциите административен ръководител при предсрочно прекратяване на мандата на титуляря.

В мотивите си министърът е посочил, че точката за определяне на временен председател е била включена извънредно в дневния ред на заседанието на 7 юли, без да е имало необходимост и неотложност за това. Той не е бил своевременно уведомен и не е имал възможност да присъства, да направи предложение или да участва в обсъждането.

Припомня се, че от 1 юли 2026 г. е в сила нова редакция на чл. 175, ал. 4 от Закона за съдебната власт, която предвижда възможност министърът на правосъдието също да предложи изпълняващ функциите административен ръководител при предсрочно прекратяване на мандата. Именно това правомощие е било засегнато според аргументите в жалбата.

Как се стигна до спора

На 6 юли 2026 г. съдия Мариана Шотева беше избрана от съдиите във Върховния административен съд за член на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Тя получи подкрепата на 44 от общо 70 гласували съдии. Шотева беше председател на Административния съд в Пловдив от 2022 г. и имаше над 25 години юридически стаж в съдебната система.

На следващия ден, 7 юли, Съдийската колегия на ВСС я освободи от поста, считано от датата на встъпването ѝ в новата длъжност. За изпълняващ функциите председател беше определен дотогавашният заместник-председател на съда Янко Ангелов - до встъпването в длъжност на нов административен ръководител.

Янко Ангелов е съдия в Административен съд - Пловдив от 2007 г., а от октомври 2024 г. е заместник-председател на съда. Според публикуваната на сайта на институцията информация той е поел временно ръководството на 3 август 2026 г.

С окончателното решение на ВАС изборът му за изпълняващ функциите председател е отменен.

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