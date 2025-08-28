Никола Николов беше изведен от сградата, без да направи коментар

0 Снимка: БТА

Приключи разпитът, продължил повече от 3 часа, на Никола Николов-Паскал в Комисията за противодействие на корупцията по делото за аферата в Агенция "Митници" и той беше изведен от сградата на комисията, без да направи коментар пред журналистите.

Снимка: БТА

Николов беше доведен за разпит в комисията в 11:00 часа днес, предава БТА.

Снимка: БТА

От вчера Никола Николов - Паскал е задържан в ареста на Националната следствена служба (НСлС) на бул. "Г. М. Димитров" в столицата, съобщи адвокатът му Галя Гълъбова. Той е задържан с прокурорско постановление за до 72 часа, допълни тя.

Очаква се от прокуратурата да внесат искане на Паскал да бъде наложена мярка "постоянен арест".

На бившия вече директор на Агенция "Митници" Петя Банкова, Стефан и Марин Димитрови, както и на Никола Николов-Паскал бяха повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за търговия с влияние, контрабанда и други престъпления.

Впоследствие обвинение бе повдигнато и на бившия главен секретар на МВР Живко Коцев за участие в престъпна група, в която са участвали Петя Банкова, Марин Димитров и Стефан Димитров.

