Към момента няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения на другите двама, каза говорителят на СГС Николай Николаев

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Събраните до момента доказателства сочат, че един човек е застрелял Слави Бинев в лицето около 10:00 ч. на 24 октомври. Той е действал сам, затова обвинение е повдигнато само срещу него. Обвинението е за умишлено убийство. Това съобщи на брифинг пред медиите в неделя следобед говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев. Това е турският гражданин Е. Т., гласи официалното съобщение на СГП.

Инициалите отговарят на името на задържания вчера Еюп Темиз. Той е съпруг на Ния Темиз, за която Dir.bg писа, че е дългогодишна съдружничка на Слави Бинев в строителния бизнес и в спорта, и дъщеря на бившия главен архитект на София Стоян Янев.

"Събран е значителен доказателствен материал по случая. Бинев е убит с един изстрел в лицето, извършителят е един. Той не е български гражданин. Предвид това и опасността да се укрие е задържан за до 72 часа, като ще бъде внесено искане за постоянен арест. За другите двама задържани не са събрани доказателства за съпричастност към престъпното деяние. Бинев и задържаните са се познавали добре и са имали делови отношения", обясни Николаев.

Снимка: Facebook/Ния Темиз

Пистолетът, с който се предполага, че е извършено престъплението, е открит, уточни говорителят на СГП.

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Мотивът е в процес на изясняване. "Със сигурност можем да кажем, че двамата са се познавали добре и между тях е имало делови отношения", каза още прокурорът, цитиран от БТА.

Тримата мъже бяха задържани за убийството на Слави Бинев в София, съобщи вчера на брифинг изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов. Те бяха арестувани при тунел "Траянови врата" на 54-ия километър на автомагистрала "Тракия".

Арестуваните са двама души с турски имена и един с българска лична карта.

Открити са две оръжия. Едното е било изхвърлено непосредствено преди спирането на автомобила, в който са се намирали задържаните, а другото е намерено в чантичка на единия от тях. По първоначални данни второто оръжие е законно притежавано, посочи вчера Николов.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.