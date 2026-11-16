26-годишният Емил Георгиев ще отговаря за причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол

16831 Колаж: Dir.bg

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Софийската окръжна прокуратура привлече към наказателна отговорност граничния полицай, който блъсна и уби 18-годишно момиче в град Драгоман, съобщиха от държавното обвинение.

26-годишният Емил Георгиев, служител на ГКПП "Калотина" при Регионална дирекция "Гранична полиция" - Драгоман, е обвинен в причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол. Най-тежкото предвидено в закона наказание за това престъпление е 20 години "лишаване от свобода".

Трагичният инцидент стана на 15 ноември в 4:05 часа. Тогава на тел. 112 е постъпил сигнал за пътнотранспортно произшествие в Драгоман. Незабавно на място са изпратени екипи на Районното полицейско управление и на Спешна помощ. При извършения оглед на местопроизшествието e установен лек автомобил "Мерцедес", управляван от Георгиев. Пострадалата - 18-годишната Милена Боянова е транспортирана до столична болница.

Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, при което е констатирана концентрация на алкохол в издишания въздух от 1,63 промила.

Около 5 ч. от лечебното заведение в София съобщили за настъпилата смърт на пострадалата дванайсетокласничка.

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Местопроизшествието е запазено. Извършен е оглед от дежурен следовател от Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – София. Иззети са записи от камери за видеонаблюдение в района на местопроизшествието. Разпитани са свидетели. Назначени са експертизи – съдебномедицинска и съдебнохимически, допълват от прокуратурата.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".

По-рано директорът на Регионалната дирекция на "Гранична полиция" в Драгоман старши комисар Светослав Костадинов съобщи на брифинг, че Емил Георгиев работи в МВР от 2021 година, като за 5-годишния период не е имал провинения и наказания. По думите на Костадинов граничният полицай не е бил на работа по време на катастрофата.

"Изказвам най-искрени съболезнования към семейството, близките и приятелите на това убито дете от ръководството на Главна дирекция "Гранична полиция". По отношение на служителя - той в момента е задържан и е образувано следствено дело. Още вчера ръководството на ГП издаде и заповед за образуване на дисциплинарно производство и към момента служителят е отстранен от длъжност. Към всички служители, които нарушават правилата и извършват такива тежки нарушения и да не използвам по-силна дума - престъпления - законът ще се стовари с двойно по-голяма сила върху тях. Такива служители нямат място в МВР. Бъдете убедени в това. Каквото и да кажем в момента ще е малко за родителите на това младо момиче", добави комисар Костадинов.

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