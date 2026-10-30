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Подсъдимият за подпалването на два дипломатически автомобила на българското посолство в Скопие призна вината си на днешното съдебно заседание. Пред съда той заяви, че сам е взел решението да извърши деянието, съобщи кореспондентът на bTV в северномакедонската столица.

Балканите

"Чувствам се виновен и изцяло признавам вината си. Сам реших", каза подсъдимият. 

Палежът беше извършен на 15 юни тази година около 12:05 ч. на булевард "Митрополит Теодосий Гологанов", пред българското посолство в столицата на Северна Македония.

Според прокуратурата 44-годишният жител на Скопие Игор Драшковски пристигнал с автобус в центъра на града и напълнил пластмасова бутилка с бензин от близка бензиностанция. След това залял двата паркирани дипломатически автомобила и ги подпалил със запалка. След избухването на пожара напуснал мястото.

Мъжът е обвинен за предизвикване на обща опасност по член 288 от Наказателния кодекс на Северна Македония. Според обвинението пожарът е създал значителна опасност за живота и здравето на хората и за имущество в големи размери.  

В хода на производството се изяснява и дали подсъдимият е бил вменяем към момента на деянието.

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На следващото заседание, насрочено за 11 ноември, се очаква да бъде изслушано вещо лице.

За БТА от българското посолство заявиха, че то не е било информирано за днешното заседание по делото.

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