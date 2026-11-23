Двамата подсъдими трябва да платят и глоби от по 5112 евро

5131 Колаж: Мирослава Павлова, Dir.bg

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Софийският градски съд осъди на по 6 години "лишаване от свобода" и глоби от по 5112 евро мъчителите и убийци на животни Габриела Сашова и Красимир Георгиев, съобщиха от пресцентъра на съда.

26-годишната жена и 36-годишният мъж, които от 4 години са в интимна връзка, бяха задържани през март 2005 година. Те бяха предадени на съд за сговор с цел извършване в страната и чужбина на престъпления, свързани с жестокост и противозаконно причиняване на смърт на гръбначни животни, като деянията са извършени по особено мъчителен начин и с особена жестокост, както и за създаване на порнографски материали.

Те установили в платени канали в интернет, че срещу заплащане се предлагат видеоматериали с порнографски сцени със садистичен и мазохистичен характер, както и такива с измъчване и умъртвяване на животни. Двамата констатирали търсене на видеа с такова съдържание и тъй като към онзи момент обвиняемите разполагали с ограничени финансови възможности, решили да заснемат такива видеоклипове и да ги продават в интернет.

Габриела и Красимир взели решението, осъзнавайки наличието на пазар за видеоклипове със садистичен и мазохистичен характер и перспективи за получаване на големи приходи на парични средства от тяхното създаване и разпространение.

Зверствата, които Габриела и Красимир бяха превърнали в бизнес, излязоха на бял свят по сигнал на организацията за защита на животните КАЖИ, подаден в ГДБОП. На следите на деянията на двамата в мрежата се натъква най-напред чужденец, който се свързва с българското НПО.

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Започва дълго разследване, траело месеци наред, през което време жената и мъжът са следени до март, когато бяха задържани в апартамент в Перник. При ареста им бяха иззети веществени доказателства, компютърни конфигурации, пособия за мъчения на животни и други атрибути.

Откъсите от видеа, снимките и разкритията за извратените мъчения, на които са подлагали животните, провокираха редица граждански протести с искане на по-строги наказания.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Софийския апелативен съд.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.