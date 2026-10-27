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Служители на отдел "Икономическа полиция" към Областната дирекция (ОД) на МВР – Бургас образуваха днес досъдебно производство, свързано с обществена поръчка за построяването на дом за хора с увреждания в Сунгурларе, съобщиха от ОД на МВР-Бургас.

Едри риби под прицел

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Полицейските действия са започнали във връзка с данни, че длъжностни лица от община Сунгурларе са приели и с подписа си са удостоверили, че строително-монтажните работи по обществената поръчка са изпълнени в обем и количество, предвидени в техническата спецификация. Реално обаче има данни, че актуваните и заплатени изцяло строително-монтажни работи не са извършени, което съставлява престъпление по чл. 219 от Наказателния кодекс, уточняват от дирекцията.

Обществената поръчка "Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги" е възложена от Община Сунгурларе през септември 2025 г. на частна фирма – еднолично дружество с ограничена отговорност. Стойността ѝ е 3 456 736,24 лв. без ДДС.

Дейностите по поръчката са започнали, като в края на юли е отчетено, че обектът документално е приключен. Последвало е заплащане в цялост, но към момента строително-монтажните работи продължават, като на място са установени 21 работници, посочват от ОД на МВР – Бургас.

По образуваното досъдебно производство е иззета цялата документация по обществената поръчка. Работата по случая продължава, добавят от полицията.

Снимка: Булфото

Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов бе задържан на 20 октомври т.г. при специализирана операция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и ДАНС, припомня БТА. По информация на Окръжната прокуратура в Бургас той е обвиняем по дело за престъпен сговор заедно с кмета на Белица Радослав Ревански, задържан на 21 октомври. Обвиняем по делото е и областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков.

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На 22 октомври т.г. главният експерт "Оперативни програми и проекти" в общинската администрация в Сунгурларе Петър Милушев каза пред журналисти, че разследващите търсят връзка с фирма "Вера Строй" при проверката на четири обществени поръчки на Община Сунгурларе.

Поръчките са за реконструкция и рехабилитация на общински път, за дом за стари хора в село Лозарево по Националния план за възстановяване и устойчивост и още две, финансирани по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони.

Същият ден Окръжният съд в Бургас остави в ареста кмета на Сунгурларе и кмета на Белица. На двамата е наложена най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража".

Снимка: Булфото

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