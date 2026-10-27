Платен и готов, но само на хартия: Разследват строежа на дом за хора с увреждания за 3,4 млн. лв. в Сунгурларе
Служители на отдел "Икономическа полиция" към ОД на МВР-Бургас образуваха днес досъдебно производство, свързано с обществената поръчка
Чуйте статията:
Служители на отдел "Икономическа полиция" към Областната дирекция (ОД) на МВР – Бургас образуваха днес досъдебно производство, свързано с обществена поръчка за построяването на дом за хора с увреждания в Сунгурларе, съобщиха от ОД на МВР-Бургас.
Едри риби под прицел
Полицейските действия са започнали във връзка с данни, че длъжностни лица от община Сунгурларе са приели и с подписа си са удостоверили, че строително-монтажните работи по обществената поръчка са изпълнени в обем и количество, предвидени в техническата спецификация. Реално обаче има данни, че актуваните и заплатени изцяло строително-монтажни работи не са извършени, което съставлява престъпление по чл. 219 от Наказателния кодекс, уточняват от дирекцията.
Обществената поръчка "Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги" е възложена от Община Сунгурларе през септември 2025 г. на частна фирма – еднолично дружество с ограничена отговорност. Стойността ѝ е 3 456 736,24 лв. без ДДС.
Дейностите по поръчката са започнали, като в края на юли е отчетено, че обектът документално е приключен. Последвало е заплащане в цялост, но към момента строително-монтажните работи продължават, като на място са установени 21 работници, посочват от ОД на МВР – Бургас.
По образуваното досъдебно производство е иззета цялата документация по обществената поръчка. Работата по случая продължава, добавят от полицията.
Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов бе задържан на 20 октомври т.г. при специализирана операция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и ДАНС, припомня БТА. По информация на Окръжната прокуратура в Бургас той е обвиняем по дело за престъпен сговор заедно с кмета на Белица Радослав Ревански, задържан на 21 октомври. Обвиняем по делото е и областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков.
На 22 октомври т.г. главният експерт "Оперативни програми и проекти" в общинската администрация в Сунгурларе Петър Милушев каза пред журналисти, че разследващите търсят връзка с фирма "Вера Строй" при проверката на четири обществени поръчки на Община Сунгурларе.
Поръчките са за реконструкция и рехабилитация на общински път, за дом за стари хора в село Лозарево по Националния план за възстановяване и устойчивост и още две, финансирани по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони.
Същият ден Окръжният съд в Бургас остави в ареста кмета на Сунгурларе и кмета на Белица. На двамата е наложена най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража".