Преди заседанието по делото срещу Кирил Петков депутатът разказа за разговорите около задържането на лидера на ГЕРБ през март 2022 г.

3900 Снимка: БТА

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Ако сега Бойко Борисов призове избирателите на ГЕРБ да гласуват за тези, които го арестуваха, направете си изводите има ли сглобка, заяви пред журналисти Петър Тодоров, бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР) и настоящ депутат от "Прогресивна България" и председател на парламентарната комисия по вътрешна сигурност, преди началото на заседанието по делото срещу Кирил Петков за ареста на Бойко Борисов. Тодоров е един от свидетелите по делото.

"Много ми е интересно това, което се чува сега, че Борисов ще призове избирателите на ГЕРБ да гласуват за двойката Гюров-Кандев, с какво ще се оправдае тази демагогия и не е ли това наистина една втора сглобка в името на властта и разклащането на правителството с всякакви задкулисни договорки", посочи Тодоров.

Той разказа за събитията, случили се през март 2022 г. Беше нормален работен ден (денят на ареста на Бойко Борисов, бел.авт.), Лаура Кьовеши беше в Министерството на вътрешните работи и, прибирайки се вкъщи, около 19-19:30 ч. проведох разговор с тогавашния директор на Главна дирекция "Национална полиция" Венцислав Кирчев по служебни въпроси. Той ми каза, че се намира в Министерския съвет и командата от министър-председателя и от вицепремиера Асен Василев е да се арестува Бойко Борисов. Бях извънредно учуден и попитах защо трябва да се арестува Борисов, Кьовеши ли е извадила нещо като документация, разказа Тодоров. Отговорът е бил, че ще арестуват лидера на ГЕРБ по повод на преписката на "Боец".

Бившият главен секретар на МВР каза, че е бил запознат с въпросната преписка и че тя е с обща информация от вестникарски изрезки, без нищо конкретно за предприемането на такива процесуално-следствени действия.

"Правите в момента Бойко Борисов герой, защото това е абсолютно неправомерно, дори нямаме компетенцията да разследваме бившия министър-председател, защото това е под юрисдикцията на Националната следствена служба", е казал Тодоров тогава.

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Той посочи, че още в първия ден при встъпването си в длъжност като главен секретар е казал на министъра на вътрешните работи тогава Бойко Рашков, че в политически уволнения без достатъчно доказателства и мотиви няма да участва. С това си обяснява Тодоров и защо не е знаел предварително за подготвяния арест.

"Научих, когато те вече бяха в дома на Борисов, тоест бях уведомен постфактум", каза бившият главен секретар на МВР.

Делото срещу Кирил Петков е за длъжностни престъпления в качеството му на министър-председател във връзка с арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова през 2022 г. В рамките на процеса стана известно, че е имало среща в кабинета на премиера, на която са присъствали тогавашните министри Бойко Рашков и Асен Василев, както и ръководни служители в Главна дирекция "Национална полиция", на която са обсъждани действия по разследване, довели до ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова.

Днес по делото бяха разпитани ген. Емил Тонев, началник на Националната служба за охрана, и Петър Тодоров, народен представител от "Прогресивна България, бивш главен секретар на МВР.

"В кабинета на Петков коментираха, че у Борисов трябва да се намерят чували с пари", каза в съдебната зала Пламен Тончев.

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