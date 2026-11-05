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Точно преди две седмици Основният съд в Охрид оневини обвиняемите за побоя над секретаря на закритото сдружение "Цар Борис Трети" Християн Пендиков – Борче Ангелов и Илия Спасески. Решението беше на същия съдия, който на предната инстанция ги осъди на затвор. Пендиков определи делото като "срамно и позорно", а пред БНР сподели подробности за него и за това как живеят българите в Северна Македония.

"Делото беше срамно и позорно за една държава, която се самоопределя като правова. Освободиха нападателите ми въпреки всички доказателства, които имаше срещу тях – видеоматериали, свидетели. Въпреки всичко това те ги освободиха. Това ни дава извод, че в Република Северна Македония ловът на българи вече официално е открит. Защото, както видяхме, който и да пребие българин, да му застраши живота, държавата и правосъдната система оправдават това нещо и ги насърчават, че могат свободно да си бият българите в Република Северна Македония, без да носят никаква отговорност", коментира Християн.

"На предишното дело съдията имаше съвсем друго решение. Това е един абсурд, защото същият съдия, същата прокурорка, същите доказателства – абсолютно всичко беше същото. Преди около година съдията ги осъди на затвор, колкото и да му беше малко, и не беше зачетен мотивът – от омраза, а след връщането на делото съдията ги освободи без нито едно ново доказателство, без нито един привикан нов свидетел, без нищо ново по делото. Натискът на управляващите показва защо доверието в съдебната система на Република Северна Македония е едва 2%. Защото, за съжаление, там правото не играе никаква роля. Там мачът се свири предварително, както искат някои хора, с цел да заплашват останалите, с цел да има тотален режим, но те нас няма да ни уплашат. Македонските българи не се страхуваме, лично аз не се страхувам, хората около мен не се страхуват. И ние ще се борим до последно за нашите права. Без значение каква ще е цената, която ще платим, ние ще се борим за тези права. Защото те са наши, те са на дедите ни, ние сме си оттам, те няма да успеят да ни изгонят и няма да успеят да ни уплашат", категоричен е той.

По думите му от съдебното решение следва Ангелов и Спасески да бъдат освободени от наказателна отговорност.

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Снимка: Владислав Тентов/БТА

"Аз силно се надявам прокурорката по делото да обжалва на втора инстанция, защото ние нямаме право да обжалваме. Има само прокурорката", сподели Пендиков и посочи, че семейството му е разочаровано. "Много е разочаровано от системата. Ние знаехме, че системата не ни приветства да живеем там, но това, което стана, е просто позорно и срамно. Наистина не знам с кои думи да го опиша това, което стана", каза още той.

Бившият секретар на сдружението "Цар Борис Трети" посочи, че заплахите срещу него продължават и са ежедневни. "В социалните мрежи ми пишат хора как ми било малко, как трябвало да ме пребият, как ще претрепят семейството ми. Заплашват мен, семейството ми – обиди, клевети по мой адрес и по адрес на семейството ми - с цел да ме уплашат и да ни накарат да се страхуваме, за да не се прибираме в Македония. Но това няма да стане, няма да им вържем", уточнява Пендиков.

А последствията за семейството му заради това, че той се определя като българин, са налице. Майка му е понижена, за да получава по-ниска заплата, а баща му не може да работи свободно с бизнесите си. Но те са наясно защо го търпят това нещо и то е било очаквано за тях. "Никога не сме се крили, че сме българи. И винаги ясно ще го заявяваме и ще се борим за правата си", категоричен е той.

По думите на Християн Пендиков случаят с 23-годишната Ива Михайлова е изцяло хуманитарен, но потвърждава тенденцията за натиск от страна на държавата и съдебната система над хората, които се самоопределят като българи в Република Северна Македония. "Това е срамно. Без значение дали Ива се определя като македонска българка, като французойка, като албанка, като марсианец, ако щете, срамно е една държава да не осигури лечение за гражданин – без значение дали е техен, или не, който спешно се нуждае. Защото това е основно човешко право. Правото на лечение и правото на свободен и достоен живот са основни човешки права. И не може една държава, която претендира за членство в Европейския съюз, да не позволява лечение на някого, само защото се е самоопределил като българин или като какъвто и да е", заяви той и изрази надежда за правосъдие по нейния случай, както и по всички подобни на него.

Християн Пендиков разказа и какво е ежедневието на хората, които са се самоопределили като българи в Република Северна Македония. "Много е тъжно, така както го разказваме, а там ни е станало ежедневие. Като излизаме да се разхождаме – без значение в кой град в РСМ, всеки един, който публично се е заявил като македонски българин, представете си, като вървите по улиците, трябва да е нормално някой да ви напсува, някой да ви обижда, да пуска ваши снимки, да се измислят лъжи по ваш адрес, ама колкото си искате, каквито не можете да си представите. Психическият натиск е постоянен. Физическият също го има, но много по-силен е психическият натиск, защото го живеем ежедневно. Дали през социалните мрежи, дали по улиците...", каза той и даде пример:

"Ето, сега като бях – за 4 часа каране в Република Северна Македония, в един град – Охрид, от вкъщи до центъра, 4 или 5 пъти ме спря полиция за проверка. Охрид е малък град, всички се знаем, даже си знаем регистрационните номера на колите. Едно след друго ме спират само за да окажат натиск и да покажат, че ме виждат къде съм и какво правя. Това е нелепо. Нелеп е този психически тормоз, който ни го извършват с цел да ни уплашат и да ни покажат, че знаят къде сме и какво правят. Но те забравят, че ние не се крием къде сме и какво правим. Защото ние това нещо го правим публично. Ние не правим нищо, което не е законно. Ние правим най-нормалното нещо, а именно българин да се нарича "българин" на територията на Република Северна Македония – без да бъде заплашван, бит, пребиван, гонен от работа и без всякакви други последствия да има за себе си, за живота си и за живота на близките си", каза още той.

Македонският българин изрази надежда с падането на Александър Вучич в Сърбия да падне и сръбският режим, който оказва голямо влияние в Република Северна Македония, защото българите в РСМ искат югозападната ни съседка един ден да "промени своята същност" и да впише българите в Конституцията. "И не само – да изготви плана за малцинствата. Да се изготвят всички промени, които изисква френското предложение – не българското, не е двустранен проблемът, а е европейски. Това го изисква Европейският съюз, за да може РСМ да стане член на ЕС. Защото тогава няма да има по-щастливи от нас. Това означава, че Македония ще си е свършила работата. Вече българите ще могат свободно да се наричат българи, без да са бити и пребивани, както и всяко едно друго малцинство, което живее в Македония. И Македония ще бъде пълноправен член на Европейския съюз. Но се надявам това да стане някога, когато тя наистина спази всички критерии за членство", заключи Пендиков, който след побоя преди 3 години все още живее с метали и травми по тялото си.

Физическите последствия след нападението са счупена челюст, прешлени, ребра и спукан череп. Той твърди, че психическата болка продължава и е на мнение, че това е част от цената да се наричаш българин в Северна Македония, но продължава борбата си и се надява един ден да успее.

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