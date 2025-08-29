Никола Николов сам е задвижил процедурата за прибиране в България. Представена е документация за тежки му здравословни проблеми

4352 Снимка: БТА

На Никола Николов - Паскал са повдигнати три обвинения - за участие в организирана престъпна група, за няколко деяния за контрабанда и за държане на акцизна стока, което е свързано с обвинението за контрабанда, каза пред медиите защитникът му адвокат Димитър Марковски.

Той уточни, че обвиненията, които са били повдигнати задочно на Паскал, за момента не са променяни. Те са идентични с обвиненията, които сръбските власти са му повдигнали.

Инициативата за срочното прибиране на Паскал в България е насрочена от него и неговите защитници. Имало е две съдебни инстанции, които са уважили искането на българските власти да бъде предаден, обясни адвокат Марковски. Той допълни, че Николов е задвижил процедурата и е заявил, че незабавно желае да бъде предаден.

Надявам се прокуратурата много внимателно да обмисли своите по-нататъшни претенции, спрямо Николов, тъй като за мен не са налични законови основания за искане на неговото задържане. Прокуратурата, в тази ситуация, не е задължена да прави подобно искане, каза още адвокатът. Той припомни, че в Сърбия Николов е прекарал около четири месеца в ареста, а след това е бил под домашен арест благодарение на искането на българските власти.

Пред bTV Марковски заяви: "Наложи се спешна реакция от моя страна, защото Никола Николов-Паскал има сериозни здравословни проблеми, които в качеството си на негов защитник не мога да подмина".

"Здравословното му състояние е юридически факт, който има значение и е свързан с обстоятелства, свързани с това дали прокуратурата следва да направи искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение. Защитата е представила обилна медицинска документация, която удостоверява какви са тежките здравословни проблеми на г-н Николов. Става ясна и причината за неговото присъствие на територията на Сърбия", обясни Марковски.

"Поводът и причината е, че той търси конкретни специалисти там. И още едно обстоятелство, което не бива да бъде забравяно - че инициативата за срочното предаване на г-н Николов изхожда от него", каза още адвокатът.

Той не пожела да даде повече информация за това какви точно са здравословните проблеми на Николо, тъй като "това би било много непрофесионално и неетично".

"Не познава и български политици, така че тази митология, която се изгражда около неговия образ, ще бъде много добре осветлена в хода на самото производство", заяви защитникът на Никола Николов, допълвайки, че не познава и Петя Банкова.

Според него, Паскал отрича да е работил на митнически пункт.

Разговарях с г-н Николов вчера и той беше много изненадан от неговата работна биография. Той работи с дружества, които се заминават с търговия на стока, така че е нямал никакви длъжностни качества в системата. Това е поредният мит, който ще бъде разбулен", заяви Димитър Марковски.

Николов не е работил и като служител на ГКПП "Капитан Андреево", каза той.

"За мен нещата, които се разпространяват, са басни. Г-н Николов е на 64 години, в съзнателния си живот той не е имал влизане в полицейския участък", посочи Марковски.

Вчера, повече от три часа продължи разпитът на Никола Николов - Паскал в антикорупционната комисия, като адвокат Марковски потвърди, че Паскал е давал обяснения.

От 27 август Никола Николов - Паскал е задържан в ареста на Националната следствена служба (НСлС) на бул. "Г. М. Димитров" в столицата, съобщи за БТА адвокатът му Галя Гълъбова. Той е задържан с прокурорско постановление за до 72 часа, допълни тя. Очаква се от прокуратурата да внесат искане на Паскал да бъде наложена мярка "постоянен арест".

На бившия вече директор на Агенция "Митници" Петя Банкова, Стефан и Марин Димитрови, както и на Никола Николов-Паскал бяха повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за търговия с влияние, контрабанда и други престъпления. Впоследствие обвинение бе повдигнато и на бившия главен секретар на МВР Живко Коцев за участие в престъпна група, в която са участвали Петя Банкова, Марин Димитров и Стефан Димитров.

На 18 юли Софийският апелативен съд окончателно разреши издаването на Европейска заповед за арест на Николай Николов-Паскал.

През февруари тази година излезе определение на Апелативния съд в Белград за освобождаването под домашен арест на Никола Николов по здравословни причини и поради дългия престой в ареста.

На 6 декември, миналата година Софийската градска прокуратура измени мярката за неотклонение "задържане под стража" спрямо Стефан Димитров, тъй като осеммесечният максимален срок за изпълнението ѝ е изтекъл, и Димитров излиза от ареста срещу "подписка".

На 5 ноември миналата година на Петя Банкова бяха повдигнати ново обвинение, свързано с контрабанда. Към момента тя и Марин Димитров са в ареста.

Бившият главен секретар на МВР Живко Коцев беше освободен с мярка за неотклонение "парична гаранция" от 20 000 лв.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.