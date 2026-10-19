Съдът му наложи наказание от седем месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим. От срока ще бъде приспаднато времето, през което е бил задържан под стража.
52-годишният мъж е лишен и от правото да управлява моторно превозно средство за срок от година и седем месеца. Съдът постанови и отнемане в полза на държавата на автомобила, послужил за извършване на престъплението, тъй като е собственост на осъдения, информират още от Районния съд.
През март Районният съд в Стара Загора одобри споразумение и наложи наказание от шест месеца затвор при първоначален общ режим на изтърпяване на 46-годишен мъж, управлявал товарен автомобил след употреба на алкохол.