На следващото заседание ще бъдат разпитани нови двама свидетели, които са призовани по искане на прокуратурата

Делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова, беше отложено за 17 октомври в Окръжния съд в Плевен, съобщиха от съда след края на днешното заседание.

В съдебното заседание, което е трето поред, са били разпитани двама от частните обвинители - бабата и лелята на Сияна, както и явилите се седем свидетели. Подсъдимият не е давал обяснения до този момент.

От страна на прокуратурата и от частните обвинители са били направени искания за изискване на справки и събиране на още писмени доказателства, които съдът е уважил.

На следващото заседание ще бъдат разпитани нови двама свидетели, които са призовани по искане на прокуратурата, както и един нередовно призован и неявил се днес свидетел. За тогава са призовани и част от вещите лица, допълниха от пресцентъра на Окръжен съд.

По-рано днес преди началото на заседанието пред Съдебната палата в Плевен се състоя протест под наслов "Справедливост за Сияна". Участниците в него блокираха за кратко кръстовището между сградите на Съда и Общината.

Сияна загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла - Ботевград. Катастрофата стана между тежкотоварен камион, управляван от обвиняемия по делото, и лек автомобил, зад волана на който е бе дядото на детето, добавя БТА.

На 4 септември започна ремонт на пътния участък, където стана катастрофата. Той ще бъде преасфалтиран изцяло, което включва широкоплощно изкърпване с премахване на горния слой и част от основния пласт, след което ще бъде възстановен с т. нар. плътна асфалтова смес тип Б-1, за да се подобри сцеплението и съответно характеристиките на участъка.

