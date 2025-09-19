Отложиха делото за смъртта на Сияна за 17 октомври
На следващото заседание ще бъдат разпитани нови двама свидетели, които са призовани по искане на прокуратурата
Делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова, беше отложено за 17 октомври в Окръжния съд в Плевен, съобщиха от съда след края на днешното заседание.
В съдебното заседание, което е трето поред, са били разпитани двама от частните обвинители - бабата и лелята на Сияна, както и явилите се седем свидетели. Подсъдимият не е давал обяснения до този момент.
От страна на прокуратурата и от частните обвинители са били направени искания за изискване на справки и събиране на още писмени доказателства, които съдът е уважил.
На следващото заседание ще бъдат разпитани нови двама свидетели, които са призовани по искане на прокуратурата, както и един нередовно призован и неявил се днес свидетел. За тогава са призовани и част от вещите лица, допълниха от пресцентъра на Окръжен съд.
По-рано днес преди началото на заседанието пред Съдебната палата в Плевен се състоя протест под наслов "Справедливост за Сияна". Участниците в него блокираха за кратко кръстовището между сградите на Съда и Общината.
Сияна загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла - Ботевград. Катастрофата стана между тежкотоварен камион, управляван от обвиняемия по делото, и лек автомобил, зад волана на който е бе дядото на детето, добавя БТА.
На 4 септември започна ремонт на пътния участък, където стана катастрофата. Той ще бъде преасфалтиран изцяло, което включва широкоплощно изкърпване с премахване на горния слой и част от основния пласт, след което ще бъде възстановен с т. нар. плътна асфалтова смес тип Б-1, за да се подобри сцеплението и съответно характеристиките на участъка.