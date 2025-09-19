Делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова, беше отложено за 17 октомври в Окръжния съд в Плевен, съобщиха от съда след края на днешното заседание.

Войната по пътищата

В съдебното заседание, което е трето поред, са били разпитани двама от частните обвинители - бабата и лелята на Сияна, както и явилите се седем свидетели. Подсъдимият не е давал обяснения до този момент.

От страна на прокуратурата и от частните обвинители са били направени искания за изискване на справки и събиране на още писмени доказателства, които съдът е уважил.

На следващото заседание ще бъдат разпитани нови двама свидетели, които са призовани по искане на прокуратурата, както и един нередовно призован и неявил се днес свидетел. За тогава са призовани и част от вещите лица, допълниха от пресцентъра на Окръжен съд.

По-рано днес преди началото на заседанието пред Съдебната палата в Плевен се състоя протест под наслов "Справедливост за Сияна". Участниците в него блокираха за кратко кръстовището между сградите на Съда и Общината.

Сияна загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла - Ботевград. Катастрофата стана между тежкотоварен камион, управляван от обвиняемия по делото, и лек автомобил, зад волана на който е бе дядото на детето, добавя БТА.

Протест "Справедливост за Сияна" в Плевен, докато подсъдимият иска да го пуснат от ареста (снимки)
Виж още Протест "Справедливост за Сияна" в Плевен, докато подсъдимият иска да го пуснат от ареста (снимки)

На 4 септември започна ремонт на пътния участък, където стана катастрофата. Той ще бъде преасфалтиран изцяло, което включва широкоплощно изкърпване с премахване на горния слой и част от основния пласт, след което ще бъде възстановен с т. нар. плътна асфалтова смес тип Б-1, за да се подобри сцеплението и съответно характеристиките на участъка.

ИЗБРАНО
Дженифър Анистън с хитро отмъщение към Анджелина Джоли, която съблазни Брад Пит и разби брака й Лайф
Дженифър Анистън с хитро отмъщение към Анджелина Джоли, която съблазни Брад Пит и разби брака й
10707
"Червената" мъка продължава: ЦСКА падна, а викове "оставка" съпътстваха целия мач Корнер
"Червената" мъка продължава: ЦСКА падна, а викове "оставка" съпътстваха целия мач
4639
Осем държави от ЕС продължават да внасят руски газ Бизнес
Осем държави от ЕС продължават да внасят руски газ
5143
Действително ли учениците се нуждаят от геймърски лаптоп? IT
Действително ли учениците се нуждаят от геймърски лаптоп?
5133
Животът ѝ се събира в една реплика: Искам да бъда сама Impressio
Животът ѝ се събира в една реплика: Искам да бъда сама
2918
Аудио разходка из историята на София с Тони Николов URBN
Аудио разходка из историята на София с Тони Николов
604
"Бунга-бунга" вилата на Берлускони се продава – и е един от най-скъпите домове в света Trip
"Бунга-бунга" вилата на Берлускони се продава – и е един от най-скъпите домове в света
5834
Трикът с лимон, който ще запази бананите свежи за по-дълго Вкусотии
Трикът с лимон, който ще запази бананите свежи за по-дълго
330
Кои зодиакални знаци ще преживеят големи промени в кариерата си през есента? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще преживеят големи промени в кариерата си през есента?
1400