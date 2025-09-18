Апелативният съд в Пловдив отложи делото срещу Рангел Бизюрев, осъден на предходна инстанция за убийството на Димитър Малинов от Цалапица. Причината е неявяването на поверениците на частните обвинители - адвокатите Антоанета Николова и Димитър Марковски.

Убийството в Цалапица

"Да разглеждаме делото в тяхно отсъствие би накърнило правата на пострадалите. Приемаме с компромис, че са налице уважителни причини да не се явят", посочиха от съдебния състав, предаде БТА.

През април тази година Окръжният съд в Пловдив наложи наказание от 15 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на Рангел Бизюрев за убийството на 24-годишния Димитър Малинов от Цалапица. Той бе признат за виновен в това, че в нощта на 20 юли 2023 година в с. Цалапица умишлено е умъртвил Димитър Малинов, а близнаците Валентин и Борислав Динкови му помогнали да зарови тялото край селото. Съдът постанови той да заплати 530 хиляди лева на майката и близките на Димитър, както и разноските по съдебния процес.

Близнаците Валентин и Борислав Динкови, които са му помогнали да зарови тялото на Димитър край селото, бяха осъдени на две инстанции. На 20 март тази година Пловдивският окръжен съд увеличи присъдите на всеки от двамата. Борислав Динков е с наказание лишаване от свобода в размер на четири години и шест месеца, а Валентин Динков - четири години затвор. Присъдата им е окончателна.

Прокуратурата протестира наложеното наказание на Бизюрев, като настоява той да бъде осъден по първоначалната правна квалификация с частта, че деянието е извършено с особена жестокост, каза пред журналисти зам.- апелативният прокурор Йорданка Тилова.

Защитникът на Бизюрев адвокат Делчо Джубелиев също обжалва решението на Окръжния съд с искането деянието да се квалифицира като причинена умишлена телесна повреда, от която е последвала смърт по непредпазливост.

Прокурорката по делото за убийството на Митко от Цалапица се оттегли заради заплахи
Виж още Прокурорката по делото за убийството на Митко от Цалапица се оттегли заради заплахи

"Надявам се на обективен и справедлив съд и да чуем доживотен затвор без право на замяна", каза преди заседанието майката на Димитър - Атанаска Бакалова.

По думите ѝ при разглеждането на делото в Окръжния съд е имало много пропуски и обективната истина не е излязла изобщо. "Надеждата я изгубих след година и 11 месеца битка. Толкова участници и накрая само един с присъда 15 години", допълни Бакалова.

Делото в Апелативния съд в Пловдив е насрочено за 6 ноември.

ИЗБРАНО
bTV отбеляза 25 години на медийния пазар и даде старт на есенния сезон с бляскаво събитие Лайф
bTV отбеляза 25 години на медийния пазар и даде старт на есенния сезон с бляскаво събитие
20482
Ливърпул отново предпочете късната инфарктна драма - този път в Шампионска лига Корнер
Ливърпул отново предпочете късната инфарктна драма - този път в Шампионска лига
5616
Джером Пауъл: По-високите мита вече оказват влияние върху цените на отделни стоки Бизнес
Джером Пауъл: По-високите мита вече оказват влияние върху цените на отделни стоки
5991
С 6 години закъснение: Русия обмисля създаването на "аналог на Starlink" IT
С 6 години закъснение: Русия обмисля създаването на "аналог на Starlink"
2946
Творба на Банкси е била открадната от лондонска галерия за около 30 секунди през 2024 г. Impressio
Творба на Банкси е била открадната от лондонска галерия за около 30 секунди през 2024 г.
725
"Последната кралица": Как една 94-годишна италианка се превърна в туристическа атракция Trip
"Последната кралица": Как една 94-годишна италианка се превърна в туристическа атракция
1698
Лава кейк - кои са основните грешки, които може да допуснете при приготвянето му Вкусотии
Лава кейк - кои са основните грешки, които може да допуснете при приготвянето му
350
За кои зодии най-големият страх е да станат "като всички останали“? Zodiac
За кои зодии най-големият страх е да станат "като всички останали“?
586
Летен реквием до 33 градуса в следващите дни, дъжд, сняг и студ в края на месеца Времето
Летен реквием до 33 градуса в следващите дни, дъжд, сняг и студ в края на месеца
6372