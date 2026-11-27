От 7 на 10 г. затвор: Увеличиха присъдата на пияния шофьор, погубил 23-годишния Йордан
Лютви Хасан, който напусна страната след трагичната катастрофа край Хасково, е лишен и от правото да управлява автомобил за 13 години
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Окръжният съд в Хасково постанови присъда от 10 години лишаване от свобода за 62-годишния Лютви Хасан, признат за виновен за причиняването на смъртта на 23-годишния Йордан Бозуков при катастрофа след употреба на алкохол. Това съобщиха от пресцентъра на съдебната институция.
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Хасан трябва да изтърпи наказанието си при първоначален общ режим. Магистратите го лишиха и от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 13 години.
От наложеното наказание ще бъде приспаднато времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 14 март 2025 г.
Според съда Хасан е нарушил правилата за движение на 20 март 2023 г. на главния път Е-85 между Хасково и Димитровград, в района на борса "Марица" край село Крепост. Той е управлявал лек автомобил "Мерцедес" с концентрация на алкохол в кръвта от 2,03 промила.
Магистратите са установили, че водачът не е упражнявал постоянен контрол върху автомобила, не е намалил скоростта и не е спрял при възникналата опасност на пътя. В резултат на катастрофата по непредпазливост е причинена смъртта на 23-годишния Йордан Бозуков.
Младият мъж е починал след девет дни в болница. Родителите му са конституирани като частни обвинители по делото.
След катастрофата Лютви Хасан, който има българско и турско гражданство, е напуснал страната и е заминал за Турция. Близо две години по-късно, на 13 март 2025 г., той се е предал доброволно на българските власти на граничния пункт "Лесово".
Първоначално Окръжният съд в Хасково му наложи наказание от седем години лишаване от свобода. Апелативният съд в Пловдив обаче отмени присъдата и върна делото за повторно разглеждане.
Новият процес започна по същество на 26 ноември 2026 г. с разпити на свидетели и близки на загиналия. Пред магистратите показания дадоха родителите и братът на Йордан. Сред призованите свидетели бяха и двама пътници в автомобила на младия мъж, както и полицейски служители.
По време на съдебното заседание Лютви Хасан призна вината си и изрази съжаление за случилото се.
Повече от три години и осем месеца след трагичния инцидент хасковските магистрати постановиха по-тежка присъда.
Решението на Окръжния съд в Хасково не е окончателно. То подлежи на протест и обжалване пред Апелативния съд в Пловдив в 15-дневен срок от обявяването му.