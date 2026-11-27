Лютви Хасан, който напусна страната след трагичната катастрофа край Хасково, е лишен и от правото да управлява автомобил за 13 години

426 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Окръжният съд в Хасково постанови присъда от 10 години лишаване от свобода за 62-годишния Лютви Хасан, признат за виновен за причиняването на смъртта на 23-годишния Йордан Бозуков при катастрофа след употреба на алкохол. Това съобщиха от пресцентъра на съдебната институция.

Хасан трябва да изтърпи наказанието си при първоначален общ режим. Магистратите го лишиха и от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 13 години.

От наложеното наказание ще бъде приспаднато времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 14 март 2025 г.

Според съда Хасан е нарушил правилата за движение на 20 март 2023 г. на главния път Е-85 между Хасково и Димитровград, в района на борса "Марица" край село Крепост. Той е управлявал лек автомобил "Мерцедес" с концентрация на алкохол в кръвта от 2,03 промила.

Магистратите са установили, че водачът не е упражнявал постоянен контрол върху автомобила, не е намалил скоростта и не е спрял при възникналата опасност на пътя. В резултат на катастрофата по непредпазливост е причинена смъртта на 23-годишния Йордан Бозуков.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Младият мъж е починал след девет дни в болница. Родителите му са конституирани като частни обвинители по делото.

След катастрофата Лютви Хасан, който има българско и турско гражданство, е напуснал страната и е заминал за Турция. Близо две години по-късно, на 13 март 2025 г., той се е предал доброволно на българските власти на граничния пункт "Лесово".

Първоначално Окръжният съд в Хасково му наложи наказание от седем години лишаване от свобода. Апелативният съд в Пловдив обаче отмени присъдата и върна делото за повторно разглеждане.

Новият процес започна по същество на 26 ноември 2026 г. с разпити на свидетели и близки на загиналия. Пред магистратите показания дадоха родителите и братът на Йордан. Сред призованите свидетели бяха и двама пътници в автомобила на младия мъж, както и полицейски служители.

По време на съдебното заседание Лютви Хасан призна вината си и изрази съжаление за случилото се.

Повече от три години и осем месеца след трагичния инцидент хасковските магистрати постановиха по-тежка присъда.

Решението на Окръжния съд в Хасково не е окончателно. То подлежи на протест и обжалване пред Апелативния съд в Пловдив в 15-дневен срок от обявяването му.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.