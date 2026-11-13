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Окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста 42-годишния Атанас Дечев, обвинен в помагачество при убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Мъжът беше задържан край дома си в Пазарджик след повече от месец и половина издирване.

Магистратите приеха, че има достатъчно данни за предполагаемото му участие в престъплението, както и опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Дечев поиска да бъде освободен под домашен арест, за да се грижи за децата си, но съдът отхвърли искането му, предаде кореспондентът на NOVA.

В началото на заседанието обвиняемият настоя делото да се разглежда при закрити врата с аргумента, че не желае да бъдат разгласявани подробности от личния му живот.

От прокуратурата поискаха най-тежката мярка за неотклонение, като посочиха, че разполагат и със запис, свързан с разследването. Според държавното обвинение съществува реален риск Дечев отново да се укрие.

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Защитата оспори основанията за задържането му. Адвокатът му заяви, че обвинението се основава на полицейски разработки и не става ясно в какво конкретно се изразява предполагаемата логистична помощ, оказана при престъплението.

Прокурорът по делото Димитър Молев и днес посочи, че Дечев помагал с логистика чрез информация за поведението на убития. Той отказа да даде информация какво се вижда на видеозаписите, приложени по делото за мярката, както и други детайли по разследването. Предстоят анализи, търсене на допълнителна информация, работи се в много насоки, подчерта Молев.

Важно е дали лицето знае и предполага ли какво се извършва, данни за това няма, каза пред журналисти защитникът на Дечев адвокат Красимир Елдъров. Подзащитният му казвал само, че няма нищо общо с това обвинение.

Определението на съда може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в тридневен срок, съобщи БТА.

Илиян Филипов беше застрелян в жилищна сграда в квартал "Христо Смирненски" в Пловдив в ранните часове на 30 септември. Същия ден в София беше арестуван Мегеров. Според държавното обвинение мотивът за убийството е личен, породен от финансови отношения. Мегеров е с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража". На 6 ноември от полицията и прокуратурата съобщиха, че е открито оръжието на убийството.

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