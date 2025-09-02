Самият Михаил Максимов е позвънил на тел. 112 за помощ, но пристигналият медицински екип е констатирал смъртта на пострадалата

Пловдивският апелативен съд остави в ареста Михаил Максимов, като потвърди взетата от местния окръжен съд спрямо него най-тежка мярка за неотклонение "задържане под стража". На обвиняемия е повдигнато обвинение за това, че на 23 август тази година в парк зад стадион "Христо Ботев" в Града под тепетата е дал на Йоана П. наркотик фентанил, което е довело до смъртта на момичето - престъпление по чл. 354б ал.3 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години и глоба от 100 000 до 300 000 лева.

Самият той е позвънил на тел. 112 за помощ, но пристигналият медицински екип е констатирал смъртта на пострадалата, става ясно от информацията на прокуратурата.

Апелативният съд прецени доказателствата по делото и прие, че въпреки ранния етап на разследването от обясненията на Максимов и показанията на трима свидетели, както и от първоначалното заключение на медиците, извършили аутопсията на пострадалата, правилно окръжния съд е преценил, че може да се направи обосновано предположение за съпричастността му към деянието, в което е обвинен.

От протокол за оглед и албум за посетено местопроизшествие, приобщените по делото веществени доказателства, които са били обект на изследване, и съгласно изготвената по делото експертна справка е видно, че следите от течности и веществото по част от обектите, са смеси от вещества, в които се доказва и съдържание на психоактивното вещество фентанил, което е мощен опиат и дори в малки количества може да доведе до смърт. От представеното предварително заключение на съдебно медицинска експертиза на пострадалата Йоана П. се установява, че причината за смъртта е отравяне със синтетични наркотици, довело до блокиране на дишането и на сърдечната дейност.

Съдът намира, че е налице и реална опасност обвиняемият както да се укрие, така и да извърши престъпление, ако по отношение на него бъде взета по-лека мярка за неотклонение, тъй като предвиденото наказание за повдигнатото обвинение е лишаване от свобода от 15 до 20 години, както и глоба от 100 000 до 300 000 лева. От приложената справка за съдимост се установява, че на обвиняемия, макар и да не е осъждан, е налагано административно наказание за извършено от него престъпление - държане на високорискови наркотични вещества в маловажен случай. От друга страна, обвиняемият се е опитал да прикрие случилото се, като е подал сигнал на тел. 112 не от собствения си телефон и е съобщил, че е открил починалото лице, докато се разхождал край парка за разходки на кучета.

Определението на апелативния съд е окончателно.

Окръжна прокуратура - Пловдив привлече като обвиняем 27-годишен мъж за държане на фентанил с цел разпространение

Окръжна прокуратура - Пловдив привлече като обвиняем С.Н., на 27 г., за това, че на на 30 август 2025 г., в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество - фентанил с общо тегло 47,95 грама на стойност 5755 лева - престъпление по чл. 354а ал.1 от Наказателния кодекс.

На 30 август 2025 г., в гр. Пловдив, кв. "Изгрев", полицейски служители спрели за проверка С.Н., който се намирал на ул. "Ландос". При извършването й те установили, че в ръчната си чанта той държал множество найлонови пакетчета, пълни със светлокафяво прахообразно вещество, което при полевия наркотест е реагирало на фентанил. Общото количество на откритото наркотично вещество е 47,95 грама или 301 дози, на обща стойност 5755 лева. С.Н. е държал фентанила с цел разпространение.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Днес, 2 септември 2025 г., Окръжна прокуратура - Пловдив внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

