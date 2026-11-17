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Чуйте статията:
Съдът остави в ареста
, който е обвинен в убийството на Йордан Атанасов в столичния квартал "Кръстова вада", съобщи кучето Кнопа БНТ.
Градският съд потвърди решението на районния с мотива, че е обществено опасен.
Атанасов е обвинен по чл. 325 б, което предвижда лишаване от свобода от 2-8 години. Градският съд реши, че той е проявил
и е проявил безразличие към страданието. Като особено важен факт съдът изтъкна, че деянието е извършено на публично място и е проявена особена жестокост. ненужна ярост
Показанията на свидетелите и видеозаписите потвърждавали авторство на престъплението.
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Новият му защитник - адвокат Мартин Кантарев, поиска по-лека мярка, тъй като Атанасов трябвало да работи, за да плаща издръжка на детето си.
Самият Йордан Атанасов също поиска от съда по-лека мярка, но молбата му не беше уважена.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.