Мъжът ще бъде обезщетен с близо 10 000 лева, след като бил допуснат да играе, въпреки че е вписан като зависим

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Онлайн казино е окончателно осъдено да възстанови 8500 лева на мъж с хазартна зависимост, когото е допуснало да залага въпреки изричната законова забрана. Операторът трябва да му изплати и 1000 лева обезщетение за причинени неимуществени вреди, става ясно от решение на Върховния касационен съд (ВКС), за което съобщава правният сайт "Лекс".

Мъжът имал дългогодишен проблем с хазарта и натрупал задължения за над 100 000 лева. В края на 2022 г. започнал лечение и психологическа терапия, а на 6 януари 2023 г. доброволно се вписал в регистъра на уязвимите лица към Националната агенция за приходите (НАП). Вписването му означавало, че хазартните оператори нямат право да го допускат до игри.

Въпреки това през февруари 2023 г. той успял да влезе в сайт за онлайн залагания и в продължение на 12 дни проиграл над 8500 лева. За този период направил залози за повече от 20 000 лева и получил печалби за около 11 500 лева.

След като казиното отказало доброволно да му възстанови загубените средства, мъжът завел дело.

Съдебно-техническа експертиза установила, че по време на залаганията той вече е бил вписан в регистъра, но операторът не е извършил задължителната проверка. Профилът му бил деактивиран едва след като поискал парите си обратно.

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Съдебно-психиатрична експертиза потвърдила, че мъжът страда от патологично влечение към хазарт и изпитва затруднения да контролира поведението си при залагане.

Първоначално Софийският районен съд уважил исковете му, а впоследствие Софийският градски съд потвърдил решението.

Казиното оспорило отговорността си с аргумента, че НАП не го е уведомила изрично за вписването на мъжа в регистъра и че не е било длъжно само да извършва проверка.

ВКС обаче отхвърля тази теза. Според върховните съдии предоставеният на хазартните оператори достъп до регистъра е достатъчен, за да възникне задължението им да проверяват дали клиентите са вписани в него. Липсата на отделно уведомление от НАП не ги освобождава от отговорност.

Съдът приема също, че загубените при залаганията пари представляват вреда, за която операторът дължи обезщетение. Причината е, че човекът изобщо не е трябвало да бъде допуснат до участие в хазартни игри.

Върховните съдии подчертават, че вредата не произтича от случайния резултат на залозите, а от нарушаването на законовата забрана за допускане на вписани в регистъра уязвими лица.

Решението е окончателно и потвърждава отговорността на хазартните оператори да проверяват клиентите си и да не допускат до залагания хора, които доброволно са поискали защита чрез регистъра на НАП.

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