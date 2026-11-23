Той е признал всички факти и обстоятелства в обвинителния акт

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Скандално нашумелият инфлуенсър Стоян Колев беше осъден на година и четири месеца затвор за опасно шофиране под въздействието на кокаин и за непристойно поведение в съда.

По обвинителен акт на Районна прокуратура-Пазарджик 39-годишният мъж е признат за виновен за това, че на 16 юни тази година на автомагистрала "Тракия", в областите София и Пазарджик, шофирал агресивно и с висока скорост, приближавал се опасно до другите автомобили, присветвал с фарове и размахвал неогнестрелно оръжие - пневматична пушка, както и за това, че на 19 юни 2026 г. в гр. Пазарджик, на обществено място - в сградата на Съдебната палата, след като му е взета мярка за неотклонение "задържане под стража" се държал непристойно като викал и използвал нецензурни изрази в присъствието на граждани и съдебни охранители.

Инфлуенсърът е признат за виновен и за това, че на 16 юни 2026 г. на автомагистрала "Тракия" е управлявал лек автомобил, марка "Ауди", след употреба на наркотично вещество - кокаин, установено по надлежния ред, чрез протокол за химикотоксикологично изследване, допълват от Апелативна прокуратура - Пловдив.

Районен съд-Пазарджик е осъдил Стоян Колев 1 година и 4 месеца лишаване от свобода при първоначален "строг" режим, глоба в размер на 1022 евро, като свидетелството му за управление на моторно превозно средство е отнето за срок от 2 години и 6 месеца. Той е осъден да плати и глоба от 30 000 евро като равностойност на автомобила, който е управлявал, собственост на лизингово дружество. Делото е преминало по реда на съкратеното съдебно следствие.

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Колев е признал всички факти и обстоятелства в обвинителния акт.

Присъдата подлежи на протестиране или обжалване пред Окръжен съд-Пазарджик.

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