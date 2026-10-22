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Кристиан Николов, осъден на девет години затвор за смъртта на журналиста Милен Цветков, иска да бъде освободен предсрочно. Софийският градски съд ще разгледа молбата му днес.  Магистратите трябва да преценят дали са изпълнени законовите условия за условно предсрочно освобождаване и дали поведението на осъдения показва, че той се е поправил.

Гибелта на Милен Цветков

Николов вече е изтърпял общо около шест години и пет месеца от наложеното му наказание, като в този период се включва и времето, прекарано под стража и под домашен арест преди окончателната присъда. Той влезе в затвора през юли 2023 г., след като Върховният касационен съд потвърди деветгодишното наказание.

Осъденият изтърпява присъдата си в затворническото общежитие в Казичене и няма регистрирани дисциплинарни нарушения. Съдът ще вземе предвид поведението му по време на изтърпяване на наказанието, евентуалната му трудова дейност и становището на затворническата администрация.

При условното предсрочно освобождаване законът изисква осъденият да е изтърпял определена част от наказанието си и да е представил доказателства за своето поправяне. Самото изпълнение на изискването за изтърпян срок не означава автоматично освобождаване. Ако съдът уважи молбата, Николов ще бъде освободен при определените от закона условия, а неизтърпяната част от присъдата ще представлява изпитателен срок.

Кристиан Николов беше осъден окончателно на 21 юли 2023 г. за тежката катастрофа, при която загина Милен Цветков. Върховният касационен съд прие, че престъплението е извършено при евентуален умисъл, тъй като подсъдимият е съзнавал опасността от поведението си на пътя и е допуснал настъпването на фаталните последици.

Трагедията се разигра на 19 април 2020 г., навръх Великден, на кръстовището на столичните булеварди "Черни връх" и "Хенрик Ибсен". Управляваният от тогава 22-годишния Николов джип "Ауди Q7" се вряза в автомобила на журналиста, който изчакваше на червен светофар.

Автотехническата експертиза установи, че Николов се е движил със скорост около 99 км/ч при разрешени 50 км/ч, като не са установени следи от спирачен път. Изследванията показаха и употреба на амфетамин, кокаин и марихуана преди катастрофата.

По време на съдебния процес прокуратурата настояваше за наказание от 15 години лишаване от свобода. В крайна сметка магистратите определиха деветгодишна ефективна присъда, като отчетоха младата възраст на подсъдимия, положителните му личностни характеристики и изразеното съжаление за случилото се. Освен лишаването от свобода Николов получи и десетгодишна забрана да управлява моторно превозно средство.

Смъртта на Милен Цветков предизвика силен обществен отзвук и постави отново въпросите за отговорността на водачите, които шофират след употреба на наркотични вещества и с превишена скорост.

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