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Хасковският окръжен съд уважи искането на прокуратурата и наложи най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража" на 21-годишния Стефан Миланов, обвинен, че на 12 октомври е убил в Харманли връстника си Иван Митков. Според съдебномедицинскта експертиза най-вероятната причина за смъртта е удушване. Ако бъде признат за виновен, предвиденото наказание е от 10 г. до 20 г. затвор.

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Стефан Миланов бе арестуван, след като на 15 октомври в река Харманлийска до комплекс "Приказките" край общинския център с вързани ръце бе открит трупът на 21-годишния жител на димитровградското село Черногорово Иван Митков. Според съдебномедицинскта експертиза най-вероятната причина за смъртта е удушване.

Според разследването двамата младежи се разхождали до хотелския комплекс край Харманли, скарали се и 21-годишният Стефан удушил набора си Иван, след което вързал ръцете му и го хвърлил в близката река. На 13 октомври Иван е обявен за издирване. При мащабна акция на полиция, пожарникари и водолази на 15 октомври тялото му е намерено в реката.

Снимка: БТА

Въпреки че разбрал за издирването на Иван, в началото Стефан се опитал да си изгради алиби. Той отказва да дава обяснения, посочи прокурор Цвета Пазаитова. Тя бе категорична, че до момента, въпреки ранния етап, по делото са събрани достатъчно доказателства, които подкрепят тезата на обвинението, че той е извършил престъплението. Сред тях са протоколи от огледи, снимков материал, експертни справки, свидетелски показания и записи от охранителни камери. По думите на прокурора видеозаписите позволяват да бъде проследено придвижването на обвиняемия и пострадалия към мястото на предполагаемото престъпление.

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Днес пред съда Стефан заяви, че "много съжалява от все сърце и се извинява за случилото се, но няма как да се върне времето назад", като поиска по-леката мярка "Домашен арест". До момента той не е осъждан, но има регистрирани криминални прояви, стана ясно в залата.

Снимка: БТА

Съдът мотивира задържането му под стража с обоснованото предположение, че е извършил престъплението и опасността да се укрие или извърши друго престъпление.

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Пловдив.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени мотивът за престъплението и всички обстоятелства около смъртта на Иван Митков.

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