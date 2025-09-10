Правосъдният министър Георги Георгиев поясни, че става дума за водеща, мултинационална фирма, в която са заети над 90 служители и изгражда завод за над 60 млн. евро

9134 Снимка: БТА

Действията на правителството, институциите и съдебната система чрез инстанционния контрол доведоха до предотвратяване на ощетяване на българо-френска компания в особено големи размери, съобщи на брифинг в Министерския съвет министърът на правосъдието Георги Георгиев.

Той поясни, че става дума за водеща, мултинационална, голяма компания, която инвестира в България от повече от десетилетие, в която са заети над 90 служители и изгражда завод в Плевен за над 60 млн. евро. "През юни от българо-френската компания ни сезираха със сигнал до момент, в който дават данни за евентуални нарушения и престъпления, които могат да доведат до незаконно отнемане на близо 5 млн. лева, блокирани парични средства по сметките на компанията", информира министърът, цитиран от БТА.

В рамките на разпоредените от него проверки от Инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт са установени нарушения на длъжностни лица.

На 5 юни компанията се оказва със запорирани 5 млн. лева във връзка със заповед за незабавно изпълнение по повод задължение, за което от фирмата твърдят, че не знаят за съществуването му, и за договор, за който се твърди, че никога не е бил сключван, разказа хронологията на събитията министърът.

На 18 март тази година при помощник нотариус в София се появява лице, което е вече бивш управител на компанията - инвеститор, който се сеща, че преди 2 години е подписал договор за доставка, по силата на който представляваната от него компания се задължава за една неустойка от 3,5 млн. лева. Помощник нотариусът заверява споразумение към договора, по силата на която заверка впоследствие съдът издава заповед за незабавно изпълнение.

Вследствие на недопустими по закон нотариални действия фирмата-кредитор отива в Районния съд в Козлодуй, където има отвод на двама районни съдии поради заболяване и третият съдия, при който се пада делото, издава заповед за незабавно изпълнение, въз основа на която впоследствие, след нарушение и на съдебния частен изпълнител, се стига до запориране на тези средства.

"Предлагаме и наказания по отношение на установените нарушения във връзка с възложените незабавни проверки", каза Георгиев.

"В резултат на установените от нас нарушения се стига до пълното освобождаване на сумата от 5 млн. лв., която бе блокирана няколко месеца", посочи министърът.

Той е предложил на Камарата на нотариусите едно от най-тежките наказания възможни за помощник нотариуса в София - отнемане на правоспособност за срок от три години.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.