Софийският апелативен съд потвърди постоянната мярка за неотклонение "задържане под страна" на Красимир Георгиев, който през март бе задържан заедно с Габриела Сашова за това, че срещу пари са снимали клипове с насилие над животни. 

Според магистратите има опасност той да извърши ново престъпление, след като са му повдигнати обвинения за 9 документирани случая на мъчения. 

Апелативният съд отхвърли тезата на защитата на Георгиев, че не се касае за тежко умишлено престъпление.

Решението на апелативните магистрати е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Един от следотърсачите на кошмара от Перник: Красимир е идеологът, а може да му се размине
Сашова и Георгиев бяха арестувани, след като "БГ Елфите" заедно със зоозащитниците от КАЖИ подадоха сигнал. Така ГДБОП, ГДНП и отдел "Киберсигурност" успяха да разкрият най-тежкото посегателство над животни у нас досега. Клиповете стрували между 50 до 700 евро и са купувани от любители на извратени сексуални удоволствия по цял свят.  

През юни Апелативният съд в София отново остави Георгиев в ареста, като отмени решението на Окръжния съд в Перник, според което мъжът трябваше да излезе от ареста срещу парична гаранция от 8000 лева.

Самата Габриела Сашова пък до момента не е подавала молба за по-лека мярка от сегашната ѝ "задържане под стража". 

