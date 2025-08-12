Операторът на клиповете с убийства на животни поиска свобода, но съдът отказа
Апелативните магистрати отхвърлиха тезата на защитата на Красимир Георгиев, че не се касае за тежко умишлено престъпление
Софийският апелативен съд потвърди постоянната мярка за неотклонение "задържане под страна" на Красимир Георгиев, който през март бе задържан заедно с Габриела Сашова за това, че срещу пари са снимали клипове с насилие над животни.
Според магистратите има опасност той да извърши ново престъпление, след като са му повдигнати обвинения за 9 документирани случая на мъчения.
Апелативният съд отхвърли тезата на защитата на Георгиев, че не се касае за тежко умишлено престъпление.
Решението на апелативните магистрати е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Сашова и Георгиев бяха арестувани, след като "БГ Елфите" заедно със зоозащитниците от КАЖИ подадоха сигнал. Така ГДБОП, ГДНП и отдел "Киберсигурност" успяха да разкрият най-тежкото посегателство над животни у нас досега. Клиповете стрували между 50 до 700 евро и са купувани от любители на извратени сексуални удоволствия по цял свят.
През юни Апелативният съд в София отново остави Георгиев в ареста, като отмени решението на Окръжния съд в Перник, според което мъжът трябваше да излезе от ареста срещу парична гаранция от 8000 лева.
Самата Габриела Сашова пък до момента не е подавала молба за по-лека мярка от сегашната ѝ "задържане под стража".