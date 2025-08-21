Двамата бяха задържани в края на 2023 година, като впоследствие от ареста беше пуснат само бащата

Олимпийският шампион по вдигане на щанги Иван Иванов и синът му, който носи същите имена, застават пред съда заради подкупа за организирането и провеждането на домакинство на Европейското първенство за мъже и жени по вдигане на тежести през февруари 2024 г. в София, съобщават от Софийската градска прокуратура.

Двамата бяха задържани в края на 2023 година, като впоследствие от ареста беше пуснат олимпийският шампион по вдигане на тежести от Барселона 1992, но синът му - тогава служител на Министерството на младежта и спорта, остана зад решетките.

Иванов-младши е обвинен за това, че в периода от края на месец ноември 2023 г. до 15 декември е поискал и приел подкуп в размер на 62 500 лева от президента на Федерацията по вдигане на тежести Ариф Маджид. Синът на олимпийския шампион по вдигане на тежести е получил парите в брой на 15 декември, за да извърши действие по служба - гарантирал, че на спортната федерация ще бъдат отпуснати 1 200 000 лева за организацията на предстоящото Европейско първенство по щанги, на което България трябва да е домакин през следващата година.

Според прокуратурата престъплението е извършено в съучастие с Иван Иванов-старши, който е обвиняем за помагачество.

От прокуратурата уточняват, че през 2023 г. Иван Иванов баща е бил член на Управителния съвет на Сдружение "Българска федерация по вдигане на тежести", а неговият син заемал длъжността "главен експерт" в Дирекция "Спорт за високи постижения" в Министерство на младежта и спорта (ММС).

В края на 2023 г. по надлежния ред ММС одобрило проект на Сдружението за финансиране на Европейското първенство по вдигане на тежести 2024 г. и на 22.11.2023 г. между ММС и СБФВТ бил сключен договор. Съгласно договора министерството предоставя на сдружението финансови средства в размер на 1 250 000 лева за организиране и провеждане на домакинство на Европейско първенство за мъже и жени на 12-20.02.2024 г. в София. СБФВТ от своя страна следвало да представи финансов отчет за изпълнение на дейностите и изразходването на средствата по договора, който бил по утвърден образец и се проверявал от дирекция "Финанси" на ММС.

Във връзка с това обвиняемият олимпийският шампион дал подробни съвети и разяснения на сина си за начина, по който той да поиска и приеме от Ариф Маджид нерегламентирана парична сума, ангажирал се да организира стъпките, през които синът му трябва да премине докато получи парите, а докато това се случвало, съветвал сина си кога какво да каже на Маджид, как да поддържа комуникация с него, кога, къде и как да приеме парите.

След това - на 14 декември 2023 година синът организирал такава среща, на която поискал 62 500 лева, като обяснил, че тази сума представлява 5 % от одобрено от ММС държавно финансиране с публични средства за провеждане на Европейско първенство по вдигане на тежести, както и че даването ѝ ще осигури безпроблемно взаимодействие с ММС и по-конкретно с дирекция "Финанси", която осъществява последващ контрол по приемане отчета на СБФВТ.

Обвиняемият обяснил, че в замяна на исканите пари ще окаже цялото необходимо въздействие върху съответното длъжностно лице в дирекция "Финанси" не само по приемане на отчета, но и по безпроблемно бъдещо съгласуване на получаване на финансова субсидия за 2024 г.

Маджид, от когото е поискан подкупът, отговорил, че това е "огромно извиване на ръце". От думите на сина Маджид разбрал, че ако не даде исканата сума, ще последват негативи за Сдружението, както при приемане на отчета, така и при приемане на проекта за бюджет на федерацията за 2024 г., който бил на стойност над 1,6 млн. лева, като със заплатите нараствал на около 2 млн. лева.

Така на 15 декември същата година, около 11:55 часа, двамата се срещнали в автомобила на Маджид, паркиран в близост до спортното министерство. Маджид носел поисканата му сума от 62 500 лева - предварително белязани банкноти, разпределена в седем броя пачки, осигурени от органите на Комисия за противодействие на корупцията (КПК).

Синът на Иван Иванов бил с черно дълго яке, тъмни очила и носел мъжка правоъгълна чанта, в която да постави парите. Вътре в автомобила обвиняемият приел от Маджид парите, поставил ги в чантата и пеша се насочил към главния вход на сградата на ММС, където, малко преди да достигане стъпалата, бил задържан. Разследването по досъдебното производство е извършено от КПК под ръководството и надзора на СГП.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от Софийската градска прокуратура.

