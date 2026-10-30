Върховните магистрати оправдаха младежа по обвинението, че е извършил престъплението с предумисъл

2390 Снимка: Facebook/"Справедливост за Ангел"

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Тричленен състав на Върховния касационен съд постанови окончателна присъда от 20 години "лишаване от свобода" за 19-годишния Никола Райчев, подсъдим за убийството 21-годишния Ангел Здравков в Пазарджик преди 3 години.

Магистратите оправдаха подсъдимия по обвинението, че е извършил престъплението с предумисъл.

Убийството бе извършено на 29 септември 2023 г. Малко преди 19 ч. във фаталния ден Никола пробол два пъти с нож Ангел, който се разхождал с приятелката си. Жертвата починала от кръвозагуба напът за болницата. Причината за убийството е ревност. Извършителят бе издирван в няколко района на България, след като избяга от местопрестъплението и се опита да се укрие. Ден след убийството Райчев беше арестуван на жп гарата в София.

Преди година Окръжният съд в Пазарджик призна убиеца за виновен, като прецени, че деянието е извършено по особено мъчителен начин за убития и предумишлено, поради което го осъди на доживотен затвор при първоначален специален режим на изтърпяване на наказанието. Никола бе осъден да заплати и по 300 000 лева обезщетение за причинени неимуществени вреди на родителите и сестрата на пострадалия. Присъдата обаче бе подписана с особено мнение от съдията докладчик по отношение на вида и размера на наказанието, както и начина на неговото изтърпяване.

Така процесът стигна до апелативните магистрати в Пловдив. Те решиха, че наказанието за подсъдимия трябва да бъде намалено и постановиха вместо доживотен затвор - 20 години "лишаване от свобода".

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Сега върховните съдии счетоха, че няма съществено нарушение на процесуалните правила, а Никола Райчев не е извършил убийството предумишлено.

"Събраните по делото доказателства безспорно установяват наличието на умисъл за убийство, но не и неговото специфично проявление като предумисъл. Не се установява подсъдимият предварително, при сравнително спокойно и необременено от силни емоционални въздействия психично състояние, да е формирал устойчиво решение да умъртви 21-годишния Ангел, нито да е предприел действия, обективиращи предварителна подготовка за осъществяването на подобно намерение", пишат в мотивите си от ВКС.

Според тричленния състав доказателствата сочат, че решението за извършване на убийството е възникнало непосредствено, след като подсъдимият е видял жертвата си заедно със свидетелката Б., като престъплението е било извършено в рамките на бързо развила се емоционална ескалация, несъвместима с психологическото съдържание на предумисъла.

Върховните съдии изразяват несъгласие и с доводите на частните обвинители за явна несправедливост на наказанието. Според тях въззивният съд правилно е приел, че наказанието "лишаване от свобода" за 20 години, определено в максималния размер на срочната санкция, представлява справедлива наказателноправна реакция.

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