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Военно-окръжна прокуратура-София образува досъдебно производство за нападението с надводни дронове над моторния кораб CONTSHIP JET, плаващ под либерийски флаг.

Черно море под прицел

Инцидентът стана в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, а сигналът за него е изпратен в столичното обвинение от Регионална служба "Военна полиция"-Варна. Разследването се води по текст от Наказателния кодекс на Република България, третиращ нарушаването на правилата на международното право за водене на война.

Досъдебното производство е образувано с постановление от 29.10.2026 г. на наблюдаващ прокурор от Военно-окръжна прокуратура-София за престъпление по чл.415, ал.1 от Наказателния кодекс за това, че през октомври 2026 г. в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, в нарушение на правилата на международното право за водене на война, уредени в параграф 67, параграф 41 и параграф 42 от Наръчника на Сан Ремо за международното право, приложимо към въоръжени конфликти по море, е заповядано да бъдат използвани непозволени начини за водене на война - нападение с дрон над моторен кораб CONTSHIP JET, плаващ под флага на неутрална държава Либерия и намиращите се на борда екипаж и товар.

С оглед мащаба и спецификата на случая разследването е поверено на военен следовател от Военно-окръжна прокуратура-София.

Заради извънредната ситуация и факта, че оцелелите членове на екипажа са чуждестранни граждани с временен престой у нас, са предприети спешни действия по разследването, като е възложено на Регионална служба "Военна полиция" - гр. Варна незабавно провеждане на разпити на моряците на място в морската столица.

Вижте момента на атаката с морски дрон срещу контейнеровоза CONTSHIP JET (видео)
Виж още Вижте момента на атаката с морски дрон срещу контейнеровоза CONTSHIP JET (видео)

В рамките на досъдебното производство предстои да бъдат изяснени детайли около собствеността на плавателния съд, вида на превозвания в него товар, състава на екипажа, пътувал на кораба, маршрута на движение, както и пълният обем на нанесените щети.

Корабът беше ударен вчера на около 21 мили югоизточно от Шабла. Екипажът от 18 души беше спасен, а моряците бяха докарани във Варна. Поразеният с три морски дрона контейнеровоз е потънал тази нощ около полунощ, съобщиха от Областната администрация във Варна.

Появи се ново видео от удара

Междувременно в специализирания сайт maritime.bg, както и в гръцко електронно издание, се появи още едно видео, показващо момента на удара с дрон по CONTSHIP JET. Източникът на кадрите не е посочен, но се чува, че мъжът, който снима от плавателен съд в близост и коментира случилото се, говори на руски. 

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