Теодора Георгиева ще продължи да бъде временно отстранена от длъжност

6226 Снимка: БТА

Главният прокурор на ЕС днес информира Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия, че колегията на Службата на Европейската прокуратура (EPPO) е взела решение да започне дисциплинарно производство срещу европейския прокурор от България Теодора Георгиева, съобщи пресцентърът на Европейската прокуратура.

Георгиева ще продължи да бъде временно отстранена от длъжност за срока на дисциплинарното производство, пише в съобщението, цитирано от БТА.

Няма да бъде оповестявана допълнителна информация, докато трае дисциплинарното производство.

Отговорността за оценката на дисциплинарните производства се носи от Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия. Независимостта, която не подлежи на съмнение, е основно изискване за назначаването на европейските прокурори и за способността им да изпълняват своите задълженията по време на техния мандат, отбелязва пресцентърът на Европейската прокуратура.

Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС. Европейската прокуратура е независимата прокуратура на ЕС. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и завеждане на дела за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.

Теодора Георгиева е бивш административен съдия в апелативния съд от ранга на Административен съд София-град. Преди това е работила като прокурор в Софийската районна и окръжна прокуратура.

Георгиева има докторска степен от Българската академия на науките по административно право и съдебен контрол. През юли 2020 г. тя е утвърдена за европейски прокурор от Република България.

В края на март Европейската прокуратура съобщи, че е решила да започне административно разследване за възможни неправомерни действия от страна на българския европейски прокурор в рамките на текущо разследване на Европейската прокуратура. Тя потвърди временното отстраняване от длъжност на българския представител в институцията.

