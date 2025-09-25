Главният прокурор на ЕС днес информира Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия, че колегията на Службата на Европейската прокуратура (EPPO) е взела решение да започне дисциплинарно производство срещу европейския прокурор от България Теодора Георгиева, съобщи пресцентърът на Европейската прокуратура.

Европа

Георгиева ще продължи да бъде временно отстранена от длъжност за срока на дисциплинарното производство, пише в съобщението, цитирано от БТА.

Няма да бъде оповестявана допълнителна информация, докато трае дисциплинарното производство.

Отговорността за оценката на дисциплинарните производства се носи от Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия. Независимостта, която не подлежи на съмнение, е основно изискване за назначаването на европейските прокурори и за способността им да изпълняват своите задълженията по време на техния мандат, отбелязва пресцентърът на Европейската прокуратура.

Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС. Европейската прокуратура е независимата прокуратура на ЕС. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и завеждане на дела за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.

Теодора Георгиева е бивш административен съдия в апелативния съд от ранга на Административен съд София-град. Преди това е работила като прокурор в Софийската районна и окръжна прокуратура.

Европейската прокуратура започва административно разследване на българския европрокурор
Виж още Европейската прокуратура започва административно разследване на българския европрокурор

Георгиева има докторска степен от Българската академия на науките по административно право и съдебен контрол. През юли 2020 г. тя е утвърдена за европейски прокурор от Република България.

В края на март Европейската прокуратура съобщи, че е решила да започне административно разследване за възможни неправомерни действия от страна на българския европейски прокурор в рамките на текущо разследване на Европейската прокуратура. Тя потвърди временното отстраняване от длъжност на българския представител в институцията.

ИЗБРАНО
Есенните тенденции в бижутата за 2025 Лайф
Есенните тенденции в бижутата за 2025
6066
Волейболен екстаз: България показа огромно сърце и зрелищно обърна САЩ Корнер
Волейболен екстаз: България показа огромно сърце и зрелищно обърна САЩ
15715
От детската любов към овцете до модерна мандра: историята на семейство Хаджиеви от Крумовград Бизнес
От детската любов към овцете до модерна мандра: историята на семейство Хаджиеви от Крумовград
9362
Ревю: Това е най-тънкият сгъваем смартфон в света (видео) IT
Ревю: Това е най-тънкият сгъваем смартфон в света (видео)
10193
Кучето от "Нощна стража" на Рембранд има близнак Impressio
Кучето от "Нощна стража" на Рембранд има близнак
944
Домът ми вече има план. И то по-умен от моя URBN
Домът ми вече има план. И то по-умен от моя
6226
Топ 10: Най-забележителните площади на планетата Trip
Топ 10: Най-забележителните площади на планетата
1924
Интересно: Какъв е правилният начин да ядете салата във Франция Вкусотии
Интересно: Какъв е правилният начин да ядете салата във Франция
694
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември?
1240