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Назначени са 51 съдебно-медицински експертизи на катастрофата с 11 загинали на автомагистрала "Тракия" и ще бъдат разпитани около 100 души. Това каза изпълняващият функциите (и.ф.) директор на Националната следствена служба (НСлС) Мариан Маринов пред журналисти.

Предстои да бъде разпитан всеки, който е бил на място, включително полицаи и пожарникари, допълни Маринов. Служителите на Областната дирекция (ОД) на МВР - Ямбол са разпитали всички свидетели, които са били на място и са приключили с основната част от огледите, отбеляза той.

Работата вече е поета от дежурния следовател, който е бил командирован днес за Ямбол, за да получи материалите по делото, посочи Маринов.

Много е рано да се правят генерални изводи, каза още той, като допълни, че трябва да се проучи дали румънският тир, причинил катастрофата, е спрял или е намалил скоростта. По думите на Маринов първоначалното обяснение на водача е, че пред него е имало аварирал автомобил и затова е намалил скоростта до 50 км/ч. Тези показания обаче все още се проверяват и предстои да бъдат съпоставени с останалите доказателства. Ще се проверява също дали останалите водачите са спазвали дистанция. Това обаче ще е трудно задача, защото всеки следващ удар нарушава разположението на предния автомобил, стана ясно още от думите на Маринов.

"Този тир не причинява катастрофата. Той се явява препятствие на пътя. Причинява я този, който се удря в него. Това е автобус. Отговорност на водача на тира - зависи от много обстоятелства", обясни и.ф. директор на НСлС, цитиран от Нова тв.

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"Една от версиите е, че е спрял заради друг автомобил пред него. Другата е, че е намалил заради мъглата и липсата на видимост, а следващият не се е съобразил", каза Маринов.

Важното е тук, че впоследствие решаваща ще бъде комплексната експертиза, авто-техническата и съдебно-медицинските експертизи, които ще определят, освен механизма на ударите между превозните средства, механизма на получаване на телесните повреди, посочи Маринов и допълни, че разследването ще трябва да установи и дали шофьорите са спазвали необходимата дистанция и каква е последователността на ударите.

Румънският гражданин, пострадал при катастрофата, остава в критично състояние

Румънският гражданин, настанен в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Сърце и Мозък" в Бургас след тежкото пътнотранспортно произшествие на автомагистрала (АМ) "Тракия", остава в стабилно, но критично състояние. Той е на апаратна вентилация, съобщиха за БТА от лечебното заведение.

През нощта при пациента е отчетено влошаване на белодробния статус, което е сред очакваните усложнения при тежка гръдна травма. Благодарение на своевременните действия на дежурните реанимационни екипи влошаването е овладяно и към момента белодробният статус е под контрол. Пациентът остава под непрекъснато интензивно наблюдение, като опасността за живота му продължава да съществува.

Другият пациент, настанен в реанимацията на МБАЛ "Сърце и Мозък", е 37-годишен детски лекар - инфекционист. Той е в спокойно и стабилно състояние. Следоперативното му възстановяване протича без усложнения. Днес предстоят контролни образни изследвания. При запазване на доброто му общо състояние се планира пациентът да бъде изведен от реанимацията и преведен в Отделението по ортопедия, съобщиха още от болницата.

Другите четирима пациенти, пострадали при пътния инцидент на автомагистрала "Тракия" - двама, настанени в Отделението по гръдна хирургия, и двама в Отделението по ортопедия, са в стабилно състояние. Ако контролните им изследвания са добри, се очаква първите пациенти да бъдат изписани в петък.

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