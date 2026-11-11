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Никола Бургазлиев остава в ареста, след като Апелативният съд в Бургас отмени решението на Окръжния съд, с което мярката му за неотклонение беше изменена от "задържане под стража" в "домашен арест".

Войната по пътищата

На 29 октомври, след година и три месеца в ареста, Окръжният съд в Бургас реши Бургазлиев да бъде освободен под домашен арест с електронно наблюдение.

Според мотивите на магистратите няма опасност обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление.

Решението предизвика притеснения сред близките на пострадалите.

"Силно сме притеснени от много фактори. Как съдът преди един месец считаше, че има опасност Бургазлиев да се укрие, а сега вече няма? Как преди месец съдът прецени, че тази гривна за домашния арест не е ефикасна, а вече стана ефикасна?", попита тогава адвокатът на семейството, цитиран от bTV.

По думите му съдът се е произнасял 12 пъти по мярката за неотклонение на Бургазлиев.

Никола Бургазлиев е обвинен за тежкия инцидент с АТВ през август миналата година, при който загина 35-годишната Христина, а 4-годишният ѝ син Марти получи тежки увреждания.

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