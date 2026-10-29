Младежът е подсъдим за катастрофата в Слънчев бряг, където с АТВ помете петима пешеходци

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19-годишният Никола Бургазлиев, който преди година помете с АТВ пешеходци от едно семейство в Слънчев бряг, е поискал промяна на мярката му за неотклонение "задържане под стража".

Младежът е в ареста от деня на катастрофата - 14 август 2025 г., когато с АТВ блъсна 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишното й момченце Мартин, двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години, и 49-годишен служител от хотела в близост.

Най-тежко пострада Христина, която бе в реанимацията на Университетската болница в морския град от деня на инцидента, но изпадна в мозъчна смърт на 21 август, а лекарите поддържаха сърдечната функция на пловдивчанката изкуствено чрез медикаменти. На 3 септември м.г. около обяд сърцето на Христина спря.

Лекарите в "Пирогов" обаче успяха да спасят 4-годишното й момченце. В средата на октомври Мартин бе изписан и си е у дома. Детето беше в кома дълго време, а сега е със 100 процента ТЕЛК и тече активна рехабилитация.

Днес Окръжният съд в Бургас ще разгледа искането на защитата на подсъдимия Никола за промяна на мярката му за неотклонение от "задържане под стража" на домашен арест с електронно наблюдение.

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Адвокатите на Бургазлиев се позовават на продължителността на задържането и на доказателства, обсъдени на предишното заседание, сред които видеозаписи от пункт за технически прегледи.

Заседанието е отделно от разглеждането на делото по същество, насрочено за 3 ноември.

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