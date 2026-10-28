Затворникът ефективно е изтърпял само 1/3 от наложеното наказание и липсват убедителни доказателства за поправяне и превъзпитаване на осъдения, заявява Светослав Пенов

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Началникът на затвора в София Светослав Пенов обжалва освобождаването на Кристиан Николов, осъден за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков, съобщават от Министерството на правосъдието.

​В определението съдебният състав не е взел под внимание мотивите на администрацията на затвора, а именно - че не са налице убедителни доказателства за поправяне на осъдения Николов.

Не са преодолени установените дефицити в проблемните зони при изготвената първоначална оценка на риска, се посочва още в документа, посочват от правосъдното министерство.

​Началникът на затвора подчертава още, че затворникът ефективно е изтърпял само 1/3 от наложеното наказание и липсват убедителни доказателства за поправяне и превъзпитаване на осъдения.

Той счита, че корекционната работа с осъдения следва да продължи и да се проведе в пълнота, за да може да се постигне ефект в посока промяна в нагласите за водене на законосъобразен начин на живот.

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​Началникът на Затвора в София вече е депозирал частна жалба до Софийски апелативен съд срещу определението, с което е уважена молбата на Кристиан Николов предсрочно условно освобождаване.

На 22 октомври Софийският градски съд пусна на свобода предсрочно 27-годишния Кристиан Николов.

Съставът на СГС е преценил, че са налице законовите основания за предсрочното му освобождаване, сред които поправянето на Николов, времето, прекарано в ареста и затвора, и липсата на дисциплинарни нарушения.

Младият мъж изтърпява присъдата си в затворническото общежитие в Казичене и няма регистрирани дисциплинарни нарушения. Към момента той е изтърпял над 1/2 от присъдата, в размер на 5 години, 7 месеца и 1 ден със зачетените му от работа 1 година, 4 месеца и 26 дни.

Ден по-късно беше съобщено, че Софийската градска прокуратура обжалва решението на Софийския градски съд за предсрочното му освобождаване, а пред Съдебната палата в столицата се проведе и протест.

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