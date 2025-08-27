Софийският градски съд (СГС) постанови мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо Петър Димитров, привлечен като обвиняем за умишлен палеж, извършен на 24 август в столичния квартал "Кръстова вада", предава БТА. По време на заседанието стана още ясно, че младежът бил запалил плитки от косата си за ритуал за прочистване, както и че бил в психиатрично заведение след употреба на марихуана.

Сезонът на пожарите

По време на заседанието съдът прие, че може да се направи обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към извършеното престъпление.

Според магистратите деянието е довело до реална опасност за живота и здравето на хората, като се е наложила евакуация на живеещите в близост до мястото на пожара. В съдебното определение се посочва още, че мъжът е с обгорени крайници.

Съдът отчете, че личността на обвиняемия се характеризира с непредсказуемост и поведение, което крие риск за околните. Въпреки че няма опасност от укриване, съдът прецени, че рискът от извършване на ново престъпление може да бъде овладян единствено чрез налагане на най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".

Прокуратурата настоя за постоянен арест с мотива, че веднага след инцидента обвиняемият е напуснал мястото, без да окаже помощ, което според държавното обвинение представлява опит за укриване.

От своя страна защитата оспори искането, като изтъкна, че младежът е подпалил отрязани плитки от косата му, като по този начин е извършил ритуал с цел "прочистване", без да съзнава, че може да последва разрастване на огъня.

Снимка: BulFoto

По думите на защитата обвиняемият е опитал да загаси пламъците с крака, а след това сам е подал сигнал на телефон 112. Защитата му изтъкна още, че обвиняемият е с обгорени крайници в опит да загаси пожара.

18-годишен е задържан и обвинен за пожара в столичния квартал "Кръстова вада"
Виж още 18-годишен е задържан и обвинен за пожара в столичния квартал "Кръстова вада"

В съдебната зала беше изслушан и бащата на обвиняемия, който даде показания, че вследствие на употреба на марихуана синът му е имал епизоди, в които е губил връзка с реалността. Потърсили са лекарска помощ, като младежът е бил настанен в психиатрично отделение на Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Александровска". След оказано лечение той се е подобрил, като към момента приема предписани му лекарства.

Снимка: БТА

От няколко месеца Петър Димитров живее сам, под наем. СГС отчете, че домашният арест не е възможен, поради конфликти между обвиняемия и баща му. Съдът допълни, че психичното състояние на младежа е стабилизирано и под контрол и може да бъде наблюдавано в условията на арест.

Решението подлежи на обжалване.

ИЗБРАНО
Отвориха капсула на времето, оставена от принцеса Даяна Лайф
Отвориха капсула на времето, оставена от принцеса Даяна
9666
Тенис колеги предлагат приятелска и професионална помощ за "полуделия" Медведев Корнер
Тенис колеги предлагат приятелска и професионална помощ за "полуделия" Медведев
10337
Над 1700 GW възобновяема енергия са блокирани в Европа поради претоварване на електропреносната мрежа Бизнес
Над 1700 GW възобновяема енергия са блокирани в Европа поради претоварване на електропреносната мреж...
7380
Играй в движение: Геймингът и спортът на открито вече са приятели IT
Играй в движение: Геймингът и спортът на открито вече са приятели
3657
Момичетата на 60-те се подстригваха, за да приличат на нея Impressio
Момичетата на 60-те се подстригваха, за да приличат на нея
9132
Танцът на промяната: Как мъжките мажоретки предизвикваха културна буря URBN
Танцът на промяната: Как мъжките мажоретки предизвикваха културна буря
1449
Uber пуска директни влакове от Лондон до Париж, Брюксел и Лил Trip
Uber пуска директни влакове от Лондон до Париж, Брюксел и Лил
2593
Направете това и напълно ще промените вкуса на тиквичките Вкусотии
Направете това и напълно ще промените вкуса на тиквичките
723
Любовен хорскоп за септември - кой ще има мечтана среща и кой ще има предложение за брак? Zodiac
Любовен хорскоп за септември - кой ще има мечтана среща и кой ще има предложение за брак?
1117