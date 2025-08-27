Бащата на обвиняемия даде показания, че вследствие на употреба на марихуана синът му е имал епизоди, в които е губил връзка с реалността

Софийският градски съд (СГС) постанови мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо Петър Димитров, привлечен като обвиняем за умишлен палеж, извършен на 24 август в столичния квартал "Кръстова вада", предава БТА. По време на заседанието стана още ясно, че младежът бил запалил плитки от косата си за ритуал за прочистване, както и че бил в психиатрично заведение след употреба на марихуана.

По време на заседанието съдът прие, че може да се направи обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към извършеното престъпление.

Според магистратите деянието е довело до реална опасност за живота и здравето на хората, като се е наложила евакуация на живеещите в близост до мястото на пожара. В съдебното определение се посочва още, че мъжът е с обгорени крайници.

Съдът отчете, че личността на обвиняемия се характеризира с непредсказуемост и поведение, което крие риск за околните. Въпреки че няма опасност от укриване, съдът прецени, че рискът от извършване на ново престъпление може да бъде овладян единствено чрез налагане на най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".

Прокуратурата настоя за постоянен арест с мотива, че веднага след инцидента обвиняемият е напуснал мястото, без да окаже помощ, което според държавното обвинение представлява опит за укриване.

От своя страна защитата оспори искането, като изтъкна, че младежът е подпалил отрязани плитки от косата му, като по този начин е извършил ритуал с цел "прочистване", без да съзнава, че може да последва разрастване на огъня.

По думите на защитата обвиняемият е опитал да загаси пламъците с крака, а след това сам е подал сигнал на телефон 112. Защитата му изтъкна още, че обвиняемият е с обгорени крайници в опит да загаси пожара.

В съдебната зала беше изслушан и бащата на обвиняемия, който даде показания, че вследствие на употреба на марихуана синът му е имал епизоди, в които е губил връзка с реалността. Потърсили са лекарска помощ, като младежът е бил настанен в психиатрично отделение на Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Александровска". След оказано лечение той се е подобрил, като към момента приема предписани му лекарства.

От няколко месеца Петър Димитров живее сам, под наем. СГС отчете, че домашният арест не е възможен, поради конфликти между обвиняемия и баща му. Съдът допълни, че психичното състояние на младежа е стабилизирано и под контрол и може да бъде наблюдавано в условията на арест.

Решението подлежи на обжалване.

