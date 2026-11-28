С постановление на прокурор в СГП обвиняемият е задържан за срок до 72 часа

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Повдигнаха обвинение на 21-годишиния столичанин, който вчера уби баща си в кв. "Гео Милев". Той го е намушкал смъртоносно с нож в сърцето, стана ясно от съобщение на прокуратурата до медиите.

Днес Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем Н. П. за това, че на 27.11.2026 г., около 05:30 ч. в гр. София, на ул. "Маестро Михаил Милков", умишлено е умъртвил баща си Д. П., нанасяйки му удари с нож (с обща дължина 345 мм и дължина на острието 210 мм) в областта на лявата гръдна половина с разрязване на вътрешната гръдна артерия. Непосредствена причина за смъртта е масивен кръвоизлив - престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 3, пр. 1, вр. чл. 115 НК, допълват от прокуратурата.

С постановление на прокурор в СГП обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Досъдебното производство е образувано на 27.11.2026 г. и се води от СДВР под ръководството и надзора на СГП.

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Предстои на 30.11.2026 г. Софийска градска прокуратура да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия, допълват оттам.

Сигналът за мъж с прободни рани бе получен вчера рано сутринта. По данни на очевидци малко преди да почине мъжът е казал, че е бил нападнат от сина си.

Според първоначалната информация 48-годишният мъж е бил нападнат с нож в дома си, след което е успял да се придвижи до мястото, на което по-късно е открит, съобщава "Таралеж".

Съседи в сградата разказват за скандали между бащата и сина. По думите им младежът е художник, имал е проблеми с наркотиците и е посещавал психолог. Те го описват като необщителен и твърдят, че многократно са го виждали в неадекватно състояние. Съседите допълват, че бащата е бил единственият родител, който се е грижил за младежа.

Според информацията на медията до момента не са подавани сигнали в полицията за скандалите или проблемите в семейството.

Малко преди задържането му в планинарските групи в социалните мрежи се появи предупреждение за опасен млад мъж. Оттам призоваха никой да не го приближава, а веднага да се позвъни на тел. 112. Оттам не пишат изрично дали става въпрос за същия човек, но малко по-късно уточняват, че вече е задържан.

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