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Магдалена Лазарова поема ръководството на прокуратурата от 23 октомври, реши Пленумът на Висшия съдебен съвет след два часа дебати.

Избор на нов главен прокурор

Срещу избора ѝ за изпълняващ функциите главен прокурор гласуваха само Атанаска Дишева и Олга Керелска. Според тях са допуснати процесуални нарушения в отправянето на предложението, както и изразиха и съмнения в професионалните качества на Лазарова.

Шестмесечният мандат като и.ф. главен прокурор на Ваня Стефанова изтича на 22 октомври, а Лазарова е другата заместничка на бившия вече изпълняващ функциите ръководител на държавното обвинение Борислав Сарафов.

Стефанова застъпи първа заради по-дълъг стаж, а следваща по старшинство е Лазарова.

Правосъдният министър Николай Найденов се обяви за конкурентен избор, в който не се следва принципът на старшинството, но това беше отхвърлено от прокурорската колегия на ВСС, която вчера реши да предложи на Пленума само една кандидатура.

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Ще преценя дали имам основание да обжалвам избора и дали е целесъобразно, коментира Найденов след заседанието.

По отношение това, че Прокурорската колегия е предложила само един кандидат за заемане на поста, той посочи, че това е продължение на една дългогодишна традиция в прокуратурата да има само по един кандидат.

На въпрос защо не е предложил кандидат министърът заяви, че не е имал достатъчна убеденост да предложи кандидат, който да е подходящ, тъй като не е получил кадровите справки на прокурорите от Върховна касационна прокуратура, които имат право да изразят съгласие, за да участват в процедурите.

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Магдалена Лазарова e зaвъpшилa "Πpaвo" в Югoзaпaдния yнивepcитeт "Heoфит Pилcĸи". Зaпoчвa paбoтa в cъдeбнaтa cиcтeмa пpeз 1998 г. ĸaтo млaдши пpoĸypop в Pайонната прокуратура в Блaгoeвгpaд, cлeд две години става peдoви oбвинитeл там. От 2003 до 2011 г. e в oĸpъжнaтa пpoĸypaтypa в Блaгoeвгpaд, a през 2011 г. става заместник апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - София.

Πpeз 2012 г. e избpaнa зa члeн нa предходния състав на Bиcшия cъдeбeн cъвeт oт ĸвoтaтa нa Hapoднoтo cъбpaниe пo пpeдлoжeниe нa ДΠC. Тя беше сред седемте членове на съвета, които издигнаха Сотир Цацаров за главен прокурор през 2012 г.

След пълен петгодишен мандат в "правителството на съдебната власт" е назначена за съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, а след закриване му е в Софийския апелативен съд. Беше избрана за зам.-главен прокурор по предложение на Сарафов през април миналата година с пълно единодушие в прокурорската колегия.

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Настоящият състав на ВСС с отдавна изтекъл мандат няма право да избере титулярен главен прокурор. Това се очаква да направят догодина следващите съдебни кадровици, чийто избор на парламентарна и професионални квоти се очаква да приключи на 21 ноември.

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