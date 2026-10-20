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Районният съд в Свищов наложи ефективни присъди на Анита Вачкова и Детелин Аврамов за проявена жестокост към животни и престъпления, свързани с порнографски материали. Присъдите бяха произнесени от съдия Теодора Стоянова на първото разпоредително заседание по делото в съдебната зала.

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Анита Вачкова бе осъдена на две години лишаване от свобода при първоначален общ режим и глоба от 1100 евро. Детелин Аврамов получи присъда от две години и четири месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим и глоба от 1100 евро.

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Двамата бяха обвинени в това, че в периода от неустановена дата през 2014 г. до май 2024 г. в град Свищов, в землището на града, в село Царевец, община Свищов, и в село Божурлук, община Левски, при условията на продължавано престъпление с 81 отделни деяния Анита Вачкова, действайки като извършител, е проявила жестокост към гръбначни животни, като им е причинила противозаконно смърт. Детелин Аврамов, действайки като подбудител и помагач, умишлено я е склонил към извършването на деянията и умишлено е улеснил осъществяването им чрез осигуряване на животните и набавяне на дрехи, обувки, аксесоари, помещения, моторни превозни средства, технически средства и приспособления за измъчването им. Деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост, посочиха от съда.

Двамата бяха обвинени и в това, че през същия период и на същите места, действайки в съучастие като извършители и при условията на продължавано престъпление с шест отделни деяния, са създавали, продавали и разпространявали чрез информационни и съобщителни технологии порнографски материали - петнадесет видеофайла.

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Пред журналисти Венцислав Фоти, служебен адвокат на един от подсъдимите, заяви, че двамата са признали изцяло вината си.

Венцислав Фоти, служебен адвокат
Венцислав Фоти, служебен адвокат Снимка: БТА

"Производството премина през съкратено съдебно следствие с признаване изцяло на фактите от обвинителния акт и затова при постановяване на наказанията съдът ги намали с една трета", подчерта Фоти, цитиран от БТА. Той допълни, че наказанията са близки до минимума.

"Обяснил съм на Детелин Аврамов възможността за обжалване и очаквам неговото решение. Ако той реши да обжалва, аз ще изготвя въззивната жалба", коментира адвокатът.

"Ще изчакаме мотивите на съда, преди да коментираме присъдата", каза защитникът на Анита Вачкова, адвокат Петко Димитров.

Защитникът на Анита Вачкова адвокат Петко Димитров
Защитникът на Анита Вачкова адвокат Петко Димитров Снимка: БТА

"Изключително качествена е работата на органите на досъдебното производство и именно върху това ще стъпят мотивите на съда, за да наложи наказания, близки до минималните, предвидени в този случай", подчерта той.

Адвокат Димитров коментира, че според него двамата подсъдими са вербувани, а истинските поръчители "остават в сянка".

Снимка: БТА

Присъдата подлежи на обжалване пред Великотърновския окръжен съд.

При разпоредителното заседание по делото пред съдебната палата в Свищов се събраха граждани, за да покажат съпричастност към каузите за защита на животните. Хората изразиха искане за справедливи присъди.

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