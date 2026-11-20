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Лидерът на "Ку-клукс-клан - Дивизия Пловдив" Николай Чалъков е привличал членове в организацията, като им показвал снимки с нацистки символи, както и видеоклип от убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Той се хвалел, че извършителите са част от неговата група.

Това стана ясно по време на заседанието на Окръжния съд в Пловдив, който гледа мярката за неотклонение на 32-годишния обвиняем.

В сряда от държавното обвинение в града под тепетата съобщиха, че към наказателна отговорност за участие в "Ку-клукс-клан" в Пловдив са привлечени 11 души, сред които и четирима ученици на възраст 16 и 17 години. Николай Чалъков е привлечен към наказателна отговорност като лидер на групата и за пропагандиране на дискриминация, за което законът предвижда от 1 до 6 години лишаване от свобода. Той е бил осъждан преди години за лъжесвидетелстване, но е реабилитиран.

По време на заседанието днес прокурор Костадин Паскалев посочи, че до момента са събрани значителен обем доказателства - шест тома материали, свидетелски показания, 16 претърсвания и изземване на веществени доказателства. Според обвинението те категорично сочат, че Чалъков е ръководил структурата и е имал контрол върху непълнолетните участници в нея, предаде БНТ.

В съдебната зала бяха представени свидетелски показания, според които обвиняемият сам се е представял като лидер на организацията.

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Той разказвал, че нейната дейност била свързана с издирване на педофили и побои над хора от ромски произход.

По данни на прокуратурата групата е имала затворена комуникация във Facebook, в която са били обсъждани и конкретни действия. Сред тях - акции в квартал "Столипиново", палежи и побои над жители. В материалите по делото има свидетел, който заявил, че е имало насилие и над украински гражданин, но това към този момент се установява от прокуратурата.

Снимка: БТА

Прокурорът посочи още, че през 2025 година един от участниците решил да напусне организацията и спрял да отговаря на обажданията на Чалъков, известен с прякора Чадъра. Според свидетелски показания обвиняемият наредил, ако бившият член бъде забелязан в града, да му бъде нанесен побой.

Обвинението обърна внимание и на данни, отново според свидетелски показания, че Чалъков е бил задържан в Австрия за подобна дейност. Според съда има опасност той да извърши друго престъпление и да въздейства на свидетелите, ако бъде освободен, но няма реална опасност да се укрие.

Снимка: БТА

Защитата му, представлявана от адвокат Ясенка Шигарминова, оспори твърденията на прокуратурата. Според нея няма достатъчно доказателства, че Николай Чалъков е организирал и ръководил структурата. Адвокатът посочи, че останалите обвиняеми не са давали обяснения, а събиранията на участниците не доказват организирана престъпна дейност. По думите ѝ те просто се събирали, за да ядат и пият, като използвали определен поздрав помежду си.

Снимка: БТА

Самият Чалъков отрече изложеното от прокуратурата и поиска да му бъде наложена най-леката мярка за неотклонение. Той е безработен.

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