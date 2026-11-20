Лидерът на "Ку-клукс-клан" в Пловдив привличал членове с клип на убития Георги и хвалби
Окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста 32-годишния Николай Чалъков
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Лидерът на "Ку-клукс-клан - Дивизия Пловдив" Николай Чалъков е привличал членове в организацията, като им показвал снимки с нацистки символи, както и видеоклип от убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Той се хвалел, че извършителите са част от неговата група.
Ловци на педофили
Това стана ясно по време на заседанието на Окръжния съд в Пловдив, който гледа мярката за неотклонение на 32-годишния обвиняем.
В сряда от държавното обвинение в града под тепетата съобщиха, че към наказателна отговорност за участие в "Ку-клукс-клан" в Пловдив са привлечени 11 души, сред които и четирима ученици на възраст 16 и 17 години. Николай Чалъков е привлечен към наказателна отговорност като лидер на групата и за пропагандиране на дискриминация, за което законът предвижда от 1 до 6 години лишаване от свобода. Той е бил осъждан преди години за лъжесвидетелстване, но е реабилитиран.
По време на заседанието днес прокурор Костадин Паскалев посочи, че до момента са събрани значителен обем доказателства - шест тома материали, свидетелски показания, 16 претърсвания и изземване на веществени доказателства. Според обвинението те категорично сочат, че Чалъков е ръководил структурата и е имал контрол върху непълнолетните участници в нея, предаде БНТ.
В съдебната зала бяха представени свидетелски показания, според които обвиняемият сам се е представял като лидер на организацията.
Той разказвал, че нейната дейност била свързана с издирване на педофили и побои над хора от ромски произход.
По данни на прокуратурата групата е имала затворена комуникация във Facebook, в която са били обсъждани и конкретни действия. Сред тях - акции в квартал "Столипиново", палежи и побои над жители. В материалите по делото има свидетел, който заявил, че е имало насилие и над украински гражданин, но това към този момент се установява от прокуратурата.
Прокурорът посочи още, че през 2025 година един от участниците решил да напусне организацията и спрял да отговаря на обажданията на Чалъков, известен с прякора Чадъра. Според свидетелски показания обвиняемият наредил, ако бившият член бъде забелязан в града, да му бъде нанесен побой.
Обвинението обърна внимание и на данни, отново според свидетелски показания, че Чалъков е бил задържан в Австрия за подобна дейност. Според съда има опасност той да извърши друго престъпление и да въздейства на свидетелите, ако бъде освободен, но няма реална опасност да се укрие.
Защитата му, представлявана от адвокат Ясенка Шигарминова, оспори твърденията на прокуратурата. Според нея няма достатъчно доказателства, че Николай Чалъков е организирал и ръководил структурата. Адвокатът посочи, че останалите обвиняеми не са давали обяснения, а събиранията на участниците не доказват организирана престъпна дейност. По думите ѝ те просто се събирали, за да ядат и пият, като използвали определен поздрав помежду си.
Самият Чалъков отрече изложеното от прокуратурата и поиска да му бъде наложена най-леката мярка за неотклонение. Той е безработен.
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