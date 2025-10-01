Това гласи отговорът на европейския прокурор на писмото, изпратено от съсловната организация през пролетта

846 Снимка: AP/БТА

Съюзът на съдиите в България е получил отговор от европейския главен прокурор Лаура Кьовеши на писмото от 2.04.2025 г., в което Управителният съвет на организацията призова Европейската прокуратура да представи информация за основанията за образуваната административна преписка срещу българския европейски прокурор Теодора Георгиева.

В него от съсловната организация са се поинтересували и относно принципите, на които в рамките на преписката ще се оценяват разпространените видеозаписи на предполагаема среща между Георгиева и Петьо Петров - Еврото в процеса на подбор на български представител в Европейската прокуратура, съобщиха от ССБ във "Фейсбук".

В отговора на европейския главен прокурор се посочва, че въз основа на събраните в хода на административната преписка данни, срещу българския европейски прокурор Теодора Георгиева е било образувано дисциплинарно производство, до чието приключване тя е отстранена от заеманата длъжност.

Изтъква се и че тази мярка е взета, предвид сериозността на евентуалното нарушение, цитират от Съюза на съдиите.

Кьовеши обяснява още, че тя е предприета за защита на основните ценности на Европейската прокуратура и институционалната му репутация, както и за гарантиране на ефективността на неговите разследвания.

В отговора й се посочва още и че безспорната независимост е съществено изискване за първоначалното назначаване на европейските прокурори и за способността им да изпълняват задълженията си по време на мандата си.

От Съюза на съдиите са изпратили същото писмо и до председателката на Народното събрание Наталия Киселова, както и до Висшия съдебен съвет. И посочват, че отговори и предприети действия до този момент от страна на "българските адресати" не са получили.

Теодора Георгиева бе временно отстранена от поста си на 27 март 2025 г., след като срещу нея започна административно разследване за евентуални нарушения.

Името й беше споменато и в съдебната зала, където показания по делото срещу бившия прокурор Константин Сулев даде Кристиян Христов. По думите му тя и бившият главен прокурор Иван Гешев са били сред най-честите посетители на ресторант "Осемте джуджета".

В края на юни стана известно, че Колегията на Европейската прокуратура е взела решение да удължи отстраняването от длъжност на българския европейски прокурор Теодора Георгиева с цел да бъде довършена започналата административна проверка срещу нея.

