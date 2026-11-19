На записа се чувало как един от участниците в престъплението принуждава жертвата да се извини

3429 Снимка: Областна дирекция на МВР в Пловдив

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Организацията за проповядване и подбуждане към дискриминация, насилие и омраза "Ку-клукс-клан - Дивизия Пловдив" е била разбита след клип от убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Това съобщиха на пресконференция окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева, наблюдаващите прокурори Анелия Трифонова и Костадин Паскалев, и.ф. директор на Териториална дирекция "Национална сигурност" в Пловдив Йордан Ножаров и директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Васил Костадинов.

Вчера от държавното обвинение в града под тепетата съобщиха, че към наказателна отговорност са привлечени 11 души, сред които и четирима ученици на възраст 16 и 17 години.

На записа се чувало как един от участниците в убийството принуждава Кузев да се извини на цялата "ку-клукс-клан общност" за извършеното. Публикацията доказвала лоялност и това, че са готови да бъдат приети.

"Има данни, че двама от привлечените за убийството искали да членуват в организацията. Не е установена връзка с организацията "Кръв и чест", но обвинените в убийството гравитирали между двете организации", посочиха от прокуратурата.

Проверката за съществуването на "Ку-клукс-клан" започва през август, а през октомври е образувано досъдебното производство. Извършени са 14 претърсвания на адреси в Пловдив и Раковски.

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Членовете на организацията се срещали се на различни места в близост и до Младежкия хълм, включително в заведения, коментира Йордан Ножаров. По думите му те се поздравявали с позивни, типични за хитлеристите. Носили са символи, които отличавали дали са напреднали или нови членове на групата.

Снимка: Областна дирекция на МВР в Пловдив

По думите на шефа на ДАНС в Пловдив има данни за нападения над чужди граждани, различни като религия и раса, но те не са подавали сигнали. Голяма част от тези атаки са били вербални, но имало и физически такива, добави Ножаров.

Спрямо 32-годишния лидер на ККК-Дивизия Пловдив е повдигнато обвинение, че е ръководил организацията, действала в периода януари 2025 г. до 16 ноември тази година. Наблюдаващата прокурорка Анелия Трифонова коментира, че според схващанията на мъжа с инициали Н.Ч. жените са по-нисши същества от мъжете.

Снимка: Областна дирекция на МВР в Пловдив

Лидерът на расистката група е безработен и събирал членски внос, който бил от около 30 евро. За най-малките членове на организацията такъв не е имало. Ако бъде признат за виновен законът предвижда наказание от 1 до 6 години "лишаване от свобода".

Утре прокуратурата ще поиска най-тежката мярка за неотклонение спрямо него. Пълнолетните членове на организацията са освободени с парична гаранция от 1000 евро, а непълнолетните са с мярка под надзор от инспектор на детска педагогическа стая.

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