Конституционните съдии отхвърлиха искане на плевенски съдии за отмяна на разпоредба в НК, предизвикала куриозен казус

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Конституционният съд отхвърли искането за обявяване на противоконституционност на разпоредбата в Наказателния кодекс, според която имущество, послужило за извършване на умишлено престъпление задължително трябва да се отнеме в полза на държавата.

Делото беше образувано по искане на Първи състав на Районния съд - Плевен.

Поводът беше дело, по което мъж е съден за кражба на три бали с люцерна. След сключване на споразумение с прокуратурата извършителят е осъден на 6 месеца условно с 3 години изпитателен срок, но по закон следва и да му бъде отнет лек автомобил "Фолксваген" и прикачено към него ремарке, чрез които е извършено деянието.

Съдия Димитър Кирилов спря разглеждането на въпроса до произнасяне на КС.

Конституционните съдии приеха, че принудителното и безвъзмездно отнемане на имуществото, което е било предназначено или е послужило за извършване на престъплението, е мярка за принуда, която не е наказание, поради това за прилагането ѝ правилата за определяне и индивидуализация на наказанието са неприложими и отхвърли искането плевенските съдии.

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В заседанието са участваха всички 12 членове на КС. Решението е подписано с особено мнение на съдия Соня Янкулова.

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