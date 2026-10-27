Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Конституционният съд отхвърли искането за обявяване на противоконституционност на разпоредбата в Наказателния кодекс, според която имущество, послужило за извършване на умишлено престъпление задължително трябва да се отнеме в полза на държавата.

Още по темата

Делото беше образувано по искане на Първи състав на Районния съд - Плевен.

Поводът беше дело, по което мъж е съден за кражба на три бали с люцерна. След сключване на споразумение с прокуратурата извършителят е осъден на 6 месеца условно с 3 години изпитателен срок, но по закон следва и да му бъде отнет лек автомобил "Фолксваген" и прикачено към него ремарке, чрез които е извършено деянието.

Съдия Димитър Кирилов спря разглеждането на въпроса до произнасяне на КС.

Конституционните съдии приеха, че принудителното и безвъзмездно отнемане на имуществото, което е било предназначено или е послужило за извършване на престъплението, е мярка за принуда, която не е наказание, поради това за прилагането ѝ правилата за определяне и индивидуализация на наказанието са неприложими и отхвърли искането плевенските съдии.

Конституционният съд остави в сила отнемането на автомобили от пияни и дрогирани шофьори
Виж още Конституционният съд остави в сила отнемането на автомобили от пияни и дрогирани шофьори

В заседанието са участваха всички 12 членове на КС. Решението е подписано с особено мнение на съдия Соня Янкулова.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Да откриеш щастието сред изобилие от светлина и свеж въздух Лайф
Да откриеш щастието сред изобилие от светлина и свеж въздух
6721
Хари Кейн счупи английската прокоба и прегърна "Златната топка" Корнер
Хари Кейн счупи английската прокоба и прегърна "Златната топка"
15924
"Майкрософт" предлага доброволно напускане на около 60 000 служители Бизнес
"Майкрософт" предлага доброволно напускане на около 60 000 служители
3986
Анализатори предупреждават, че моментът на спукване на AI-балона наближава IT
Анализатори предупреждават, че моментът на спукване на AI-балона наближава
3281
"MAMMA MIA!" - финалът, който заслужава бис! Impressio
"MAMMA MIA!" - финалът, който заслужава бис!
853
Нов облик, същата грижа: GALEN.BG представя обновената си визия URBN
Нов облик, същата грижа: GALEN.BG представя обновената си визия
36
Airbnb промени правилата си за домакинска работа при напускане – и домакините са бесни Trip
Airbnb промени правилата си за домакинска работа при напускане – и домакините са бесни
1136
Закуската, която ще ви спаси цяла седмица Вкусотии
Закуската, която ще ви спаси цяла седмица
1092
Тези 3 зодии поемат чуждата болка и страдат мълчаливо Zodiac
Тези 3 зодии поемат чуждата болка и страдат мълчаливо
1052
Най-богатите 0,1 на сто от населението на света създават повече въглеродни емисии от най-бедните 3,5 млрд Времето
Най-богатите 0,1 на сто от населението на света създават повече въглеродни емисии от най-бедните 3,5...
480