Конституционните магистрати не приеха искането на ГЕРБ и ПП за цялостно отхвърляне на Бюджет 2026 заради дефицита от 5,7%

5150 Снимка: constcourt.bg

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Конституционният съд остави в сила Закона за държавния бюджет за 2026 г., като отмени отделни разпоредби - за обвързването на заплатите на младшите магистрати с тези на депутатите и за изчисляването на трудовия стаж при непълно работно време. Приетият на 24 юли бюджет беше атакуван пред КС от депутати от ГЕРБ и "Продължаваме промяната" в цялост заради дефицита от 5,7% и за отделни части, жалба за стажа и заради замразяване на минималната заплата подаде и омбудсманът.

Днес конституционните магистрати отхвърлиха искането за пълна отмяна, но обявиха за противоконституционни две от измененията в законодателството, които бяха направени чрез него - в чл. 218, ал. 2 Закона за съдебната власт и това в чл. 355, ал. 1 - 4 от Кодекса на труда.

Според КС приемането на държавен бюджет, който се отклонява от установените правила за дефицита, не означава автоматично, че законът противоречи на Конституцията. Съдиите посочват, че ограничението за бюджетен дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт е въведено в националното законодателство, но само по себе си не представлява пряко конституционно изискване. Това означава, че евентуалното нарушаване на този праг може да наложи предприемането на мерки за коригиране на бюджетните показатели, но не е достатъчно основание целият държавен бюджет да бъде обявен за противоконституционен. Съдът отчита и задълженията на България като член на Европейския съюз, включително спазването на общите правила за публичните финанси.

Въпреки че оставя бюджета в сила, КС обявява за противоконституционна част от промяната в Закона за съдебната власт, която предвижда обвързване на възнагражденията на младшите съдиите, прокурорите и следователите с 60% от основната месечна заплата на народен представител.

Според конституционните съдии чрез годишния бюджет не може да се прави подобна трайна промяна в установения механизъм за определяне на заплатите на съдиите, прокурорите и следователите. В решението се посочва, че изменението надхвърля допустимата връзка със закона за държавния бюджет и нарушава конституционното изискване за стабилност на статута на магистратите.

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КС отменя и измененията в Кодекса на труда с мотив, че тези промени не са пряко свързани с приходите и разходите на държавата за съответната година и следователно не е било допустимо да бъдат въведени по този начин.

С тях беше предвидено от догодина да се промени принципът за изчисляване на трудовия стаж от календарен на отчитане по реално отработени часове. При непълно работно време стажът щеше да се натрупва пропорционално на отработените часове.

Тъй като беше приета формула за определяне на МРЗ, конституционните магистрати са отклонили искането на омбудсмана.

В заседанието са участвали 11 съдии.

Решението е подписано с особени мнения на Атанас Семов, Янаки Стоилов, Сашо Пенов и Невин Фети относно Кодекса на труда и на съдия Орлин Колев относно Закона за съдебната власт.

Решението е подписано със становища на Орлин Колев относно КТ, на Атанас Семов, Янаки Стоилов, Сашо Пенов и Невин Фети и на Галина Тонева относно ЗСВ.

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