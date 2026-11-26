Аз ще продължва да отстоявам съвсем прозрачно и да осветлявам процесите, които смятам, че са против обществения интерес, категоричен бе кметът на Варна

690 Снимка: БТА

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Вярвам, че решението на Общинската избирателна комисия беше плод на мними повели, но решението, което взе съдът за спиране на временното изпълнение, смятам че защитава демокрацията и съдът изпълни своя дълг да спази закона и да защити демократичните ценности. Това заяви в предаването "Още от деня" на БНТ кметът на Варна Благомир Коцев.

По-рано днес Варненският административен съд спря допуснатото предварително изпълнение на решението на Общинска избирателна комисия във Варна, с което бяха прекратени предсрочно пълномощията на градоначалника.

Мярката има действие до приключването на съдебното производство по същество с влязъл в сила съдебен акт.

В мотивите си съдебният състав посочва, че последиците от незабавното прекратяване на упражняването на пълномощията на кмета на Община Варна, надхвърлят неговата лична правна сфера. То засяга и правната сфера на гражданите, упражнили избирателното си право, както и установения чрез избори демократичен ред за формиране на местната изпълнителна власт.

"Каквото съдът в крайна сметка отсъди, аз няма как да не го приема, но начина по който това се случва и абсурдното решение на Общинската избирателна комисия, което беше взето в понеделник в късни доби, не мога да кажа дали е незаконосъобразно и не мога да коментирам, но меко казано то беше странно.", посочи Благомир Коцев.

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По думите му във Варна отдавна се работи трудно с Общинския съвет и е имало моменти, в които нещата са били много по-обтегнати, а в други моменти пък се е намирал консенсус.

"Няма да е лесно и гражданите го видяха. Със сигурност в един фрагментиран съвет с 12 формации, 4 от които са бизнес формации със своите собствени интереси и партиите, които също много често имат собствените си интереси и те се колаборират с тези бизнес партии. Нещата не са никак леки и сложни, но това няма да е нищо ново за Варна", коментира още кметът на морския град.

Коцев изтъкна, че ако остане на кметския пост и в последната година до края на мандата, тя със сигурност няма да е лесна, тъй като ще е предизборна година.

"Но аз ще продължа да търся баланса между това да прокарвам решенията си и политиките си, с които съм избран от гражданите и в същото време да отстоявам съвсем прозрачно и да осветлявам процесите, които смятам, че са против обществения интерес", заключи кметът на Варна.

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