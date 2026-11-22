Президентът Илияна Йотова ще има съществена роля в назначаването на главния прокурор и на председателя на ВАС, напомни бившата шефка на парламента

759 Снимка: БТА

Чуйте статията:

По това кой ще бъде представляващ Висшия съдебен съвет ще видим посоката на поведение на формиращия се колективен орган, коментира конституционалистът и бивш председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова.

Представляващият кадровия съдебен орган се избира от Пленума на ВСС с обикновено мнозинство. По традиция това се прави на първото заседание на новоизбран съвет, но няма законово изискване да е тогава.

"Умерен песимист съм за това, което предстои след избора на нов Висш съдебен съвет", каза Киселова пред БНР.

Тя посочи, че изборът не е първа стъпка, а предпоставка за съдебна реформа.

"Нормално е сега, когато на ПБ не им достигат гласовете до 160, да търсят подкрепа. Аз не знам защо се казва, че имало някакви договорки. Нормално е, когато дава подкрепа, всяка парламентарна група да види свои кадрови решения в тези избори. Нормално е да има договаряне. След като са дошли на вълната на своите предизборни обещания, че няма да има сътрудничество с ГЕРБ и ДПС, нормално е ПБ да не ги потърсят за подкрепа", посочи Киселова. Тя призова да се преодолее "сатанизирането" на всяко съгласие като "сглобка".

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Киселова напомни, че президентът Илияна Йотова ще има съществена роля в назначаването на главния прокурор и на председателя на Върховния административен съд (ВАС).

Съгласно чл. 129, ал. 2 от конституцията държавният глава назначава и освобождава главния прокурор и председателите на ВАС и Върховния касационен съд чрез издаване на указ по предложение на пленума на ВСС.

Според нея е добре да се направи сериозна оценка на действащата конституционна уредба и на Закона за съдебната власт.

"Да се види дали не може чрез промени в законодателството. И едва тогава да се хвърляме на конституционни промени", призова Киселова.

Тя прогнозира, че е вероятно народните представители да предложат извеждане от основния закон на Инспектората към ВСС.

Инспекторатът извършва проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, на имуществените им декларации, както и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите.

Изборът на главен инспектор е с мнозинство от две трети в парламента, а на десет инспектори - с обикновено мнозинство. Настоящият състав на ИВСС кара трети мандат, без да е преизбиран.

Важно е да се следи кога ще започне процедурата за избор на главен прокурор и дали процедурата ще върви едновременно с процедурата за председател на ВАС, каза още Киселова.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.