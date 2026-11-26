Автоекспертът заяви, че е свидетел, а не обвиняем по разследването за принуда и обвини Николай Попов в пиар акция

70 Снимка: БТА

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Председателят на Съюза на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ) проф. Станимир Карапетков отрече да е изготвял фалшиви експертизи и да е заплашвал Николай Попов - бащата на загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна. Всички дела, в които е участвал, са завършили успешно на последна инстанция и експертизите му са били приети от съда, заяви той на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София.

"Нямам участие в дело, в което да има върната експертиза от ВКС", каза Карапетков.

По думите му само съдът може да установи дали една експертиза е фалшива, а подобни обвинения трябва да бъдат доказани. Той подчерта, че няма негова експертиза, която да е била повторена или върната от Върховния касационен съд.

В подкрепа на позицията си експертът изброи няколко знакови дела, по които е работил - за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, за Георги Семерджиев, за смъртта на Милен Цветков, за убитите полицаи в Бургас, както и случая с Явор и Ани. Според него по тези производства не е имало проблеми с експертизите му, но за тях не се говори публично.

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Карапетков беше категоричен, че само съдът може да докаже фалшива експертиза.

Карапетков коментира и претърсването на жилището му на 23 ноември от служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП). По думите му в заповедта за задържането е посочено, че е извършил принуда спрямо Николай Попов на 17 февруари 2026 г. в коридора на Окръжния съд в Плевен. Според описаното в документа действията му са имали за цел да попречат на Попов да упражнява правата си като страна по делото за катастрофата, при която загина дъщеря му.

"Дума не мога да го заплаша, имаше журналисти и камерите снимаха", заяви Карапетков. Той каза, че при претърсването са иззети компютърът и мобилният му телефон, както и две папки с копия на стари дела.

"Дума не мога да го заплаша, имаше журналисти и камерите снимаха", категоричен беше той.

Експертът уточни, че на този етап е свидетел по досъдебното производство, а не обвиняем. Той определи разследването като ответна мярка заради няколко граждански дела за клевета, които по думите му е организирал срещу Николай Попов.

Карапетков отхвърли и твърденията за притежавани от него множество имоти. Той заяви, че няма къщи в Гърция, нито 11 или 15 апартамента в София, както се твърдяло публично. По думите му притежава един апартамент, в който живеят децата му, и вила. Отрече също да има яхта и да е строил къща на плажа.

Той обвини Николай Попов в клевета и заяви, че обвиненията срещу него са пиар дейност.

По повод работата си по тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия" Карапетков заяви, че е бил потърсен от началника на сектор "Разследване" в Ямбол Ваня Щерева. Той разказа, че заради реакциите в социалните мрежи и организираната подписка срещу него е пожелал да се оттегли от случая, но отводът му не е бил приет.

Карапетков коментира и делото срещу Лютви Местан за катастрофата край Кърджали. Той посочи, че свидетелските показания за това дали автомобилът на Местан е спрял преди навлизането си в платното са противоречиви. Според него експертите са приели, че колата е била спряла.

Повод за публичния спор около работата на Карапетков станаха обвиненията на Николай Попов и на автотехническия експерт Христо Узунов. Попов изрази съмнения за манипулиране на автотехнически експертизи по тежки катастрофи и поиска проверка на работата на Карапетков. Той коментира и разпространението на експертизата по делото "Сияна" във Viber група на съюза на автотехническите експерти, като настоя да се установи как документът е достигнал до хора извън съдебното производство.

Христо Узунов пък разказа за случай по друго дело, при който първоначална експертиза, изготвена от Карапетков, и последващо заключение на петорна експертна група стигнали до различни изводи. По думите му преди изготвянето на новата експертиза Карапетков го е извикал на разговор и е настоял да се съобрази с предходното заключение. Узунов твърди, че след отказа му отношенията им се влошили.

Карапетков беше вещо лице по делото за смъртта на Сияна и изготви автотехническа експертиза за причините за катастрофата от 31 март 2025 г. край плевенското село Телиш. През февруари съдът прие искането за неговия отвод, след което беше назначена нова комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза от други вещи лица.

Обвиняем по делото е шофьорът на тежкотоварния камион, чиято композиция навлезе в насрещната лента и се сблъска с автомобила, в който пътуваше Сияна. При катастрофата загина 12-годишното момиче, а дядо ѝ, който управлявал колата, получи телесни повреди. Подсъдимият е с мярка за неотклонение "задържане под стража".

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