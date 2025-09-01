12327 Снимка: БТА

Предстои в началото на септември Йоан Матев да изтърпи наложеното му наказание за убийството на Георги Игнатов, съобщиха за БТА от Министерство на правосъдието. Той се намира в Софийския централен затвор.

С решение от юни 2023 г. на Върховния касационен съд Матев бе осъден окончателно на шест години и шест месеца за убийството на 15-годишния Георги Игнатов в Борисовата градина в София през 2015 г. Върховните съдии потвърдиха присъдата на втората инстанция - Апелативен съд-София, като от нея трябваше да се приспадне времето на Матев в ареста. Преди това първата инстанция - Софийски градски съд, оправда изцяло Йоан Матев.

На 4 юли т.г. тричленен състав на Апелативния съд в София отказа да пусне условно предсрочно от затвора Йоан Матев. Магистратите се солидаризират с първата инстанция, която също отказа на осъдения. Според затворническата администрация молбата на Матев за предсрочно освобождаване е допустима, но неоснователна.

Убийството на Георги Игнатов беше извършено посред бял ден в Борисовата градина през лятото на 2015 г. Младежът е имал среща с приятели малко по-късно, а след като е бил намушкан, е успял да се обади по телефона на приятелката си. Тя подала сигнала към тел. 112.

Йоан Матев беше задържан година и половина след самото престъпление със сериозно променен външен вид.

