Милен Шишков не се яви пред магистратите, при установяване на местонахождението му ще бъде доведен принудително в съда

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Окръжният съд в Пловдив обяви за общодържавно издирване Милен Шишков - свидетел по делото за убийството на 52-годишния Стефан Минков на автогара "Юг" в града, съобщава "24 часа".

Шишков, който е без постоянен дом, не се е явил на днешното съдебно заседание. Той е осъден на пробация по друго дело в Созопол, но не изпълнява наложеното му наказание. При установяване на местонахождението му ще бъде доведен принудително пред магистратите.

Подсъдим за убийството е Марин Караджов. Престъплението е извършено на 19 септември 2025 г., когато Минков чакал автобус за турския град Бурса. Между него и двамата мъже възникнал конфликт заради обвинение в грабеж. След последвалия побой Минков бил приет в болница, където починал три дни по-късно.

На днешното съдебно заседание показания даде охранителят на автогара "Юг" Валери Панайотов, който не е бил на смяна по време на инцидента. Пред магистратите той разказа какво му е съобщил неговият колега, дежурил в деня на престъплението.

По думите на Панайотов колегата му разказал, че Стефан Минков размахал нож, след което бил ударен с дървен кол или клон. Подсъдимият Марин Караджов също твърди, че Минков пръв е извадил нож по време на възникналия между тях конфликт.

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Точните обстоятелства около фаталния инцидент предстои да бъдат изяснени чрез разпита на издирвания Милен Шишков и останалите свидетели, които не се явиха на днешното заседание.

През юли тази година Окръжната прокуратура в Пловдив внесе обвинителния актдъ срещу Караджов за умишлено убийство по хулигански подбуди. Подсъдимият е с предишни осъждания, като към момента на внасянето на делото в съда е бил с мярка за неотклонение "задържане под стража".

Делото продължава на 4 януари 2027 г.

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